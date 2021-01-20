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习近平将出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会
2021年01月20日09:02 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京1月19日电 外交部发言人华春莹19日宣布：应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家主席习近平将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。
《 人民日报 》（ 2021年01月20日 01 版）
(责编：艾雯、刘洁妍)
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