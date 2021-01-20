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塞尔维亚卫生部长接种中国新冠疫苗

2021年01月20日08:53 | 来源：新华网
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1月19日，塞尔维亚卫生部长隆查尔（左）在塞尔维亚首都贝尔格莱德接种中国新冠疫苗。新华社发（塞尔维亚通讯社供图）

新华社贝尔格莱德1月19日电 塞尔维亚卫生部长隆查尔19日接种了中国国药集团生产的新冠疫苗，成为中国疫苗在塞的首名接种者。

据塞尔维亚政府网站发布的消息，隆查尔当天在塞首都贝尔格莱德的展览中心接种点接种了新冠疫苗。

隆查尔在接种疫苗后说，中国疫苗是在塞尔维亚获批使用的三种新冠疫苗之一，是安全有效的疫苗。他呼吁民众接种新冠疫苗，并表示接种疫苗是塞尔维亚抗击新冠疫情的唯一途径。

1月19日，塞尔维亚卫生部长隆查尔（右一）在塞尔维亚首都贝尔格莱德准备接种中国新冠疫苗。新华社发（塞尔维亚通讯社供图）

塞方采购的首批中国国药集团生产的新冠疫苗16日上午运抵贝尔格莱德。

塞尔维亚药品和医疗器械局在对相关文件与科学证据进行审评后，确认中国国药集团生产的新冠疫苗的质量、有效性与安全性，并于18日批准在该国使用该款疫苗。

塞尔维亚卫生部19日公布的数据显示，过去24小时，塞尔维亚新增新冠确诊病例1688例，累计确诊375799例，累计死亡3791例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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