人民网华盛顿1月19日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月19日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊24216856例，死亡401174例。过去24小时，美国新增确诊171831例，新增死亡2521例。

美国有线电视新闻网报道说，美国新冠肺炎死亡病例超过40万，这远高于其他任何国家的死亡病例数。近几周，美国新冠确诊病例激增，住院患者、单日确诊病例、单日死亡病例都创造了纪录。

《纽约时报》报道说，1月以来的几周内，美国每天平均死亡病例超过3300例，相当于每天的死亡病例都比“9·11”事件的死亡人数还要多。1月12日，美国新冠肺炎单日死亡病例更是超过4400例，这是疫情暴发以来的最高纪录。公共卫生专家预计，到2月底，美国新冠肺炎死亡病例可能超过50万。

即将于1月20日下台的美国总统特朗普于18日宣布，将取消对来自巴西以及欧洲大部分地区的外国公民旅行禁令，自1月26日开始生效。然而，美国当选总统拜登的发言人詹·帕萨基随即表示，拜登上任后将保留这一禁令，“现在还不是解除国际旅行限制的时候”。

《纽约时报》评论说，特朗普发布的命令时值人们对新冠疫情担忧日益加剧之际。在假期后，美国的病例激增，许多医院不堪重负，并出现了创纪录的死亡病例数。全美疫苗接种工作“进展缓慢，而且混乱”。同时，一种更具传染性的变异新冠病毒正在美国传播。

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