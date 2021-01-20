人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

德国酝酿应对变异新冠病毒举措

2021年01月20日08:46 | 来源：新华网
小字号

德国巴伐利亚广播公司18日报道，巴伐利亚州发现一种不同于先前在英国和南非出现的变异新冠病毒。这一说法尚未得到德国联邦政府方面确认。

德国卫生部同一天宣布将扩大基因测序规模，密切监测新冠病毒变异情况，包括确认是否出现新毒株。

【现疑似新毒株】

巴伐利亚广播公司18日报道，德国南部巴伐利亚州阿尔卑斯山区小镇加米施-帕滕基兴一家诊所出现聚集性感染，73人确诊感染，其中35人的样本中发现一种新毒株。

按照路透社的说法，这种毒株似乎不是已知的变异新冠病毒。

这家诊所副所长克莱门·施托克克劳斯纳告诉媒体记者：“我们必须等待完整的基因测序（结果）……我们现阶段无法确认这个变异病毒的临床影响。”

德国疫情近期得到较好控制，新冠重症患者病床占用率下降10%至15%。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所18日数据显示，德国单日新增确诊病例7141例，新增死亡病例214例；迄今累计确诊超过204万例，累计病亡46633人。

【设定测序目标】

德国卫生部长延斯·施潘18日宣布一项收集更多新冠病毒不同毒株信息的计划，以期助力防疫。

施潘说，联邦政府将给多家实验室发放补贴。这些实验室能够开展基因测序，从而更密切监测病毒类型。实验室将向罗伯特·科赫研究所提交数据，确保对德国所有确诊病例至少5%的样本作基因测序。

他说：“我们希望能够更好地确定变异病毒向哪里传播以及是否为新毒株。”

罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒14日说，德国大约20人感染先前在英国和南非出现的变异新冠病毒。

【商议延长“封城”】

德国总理安格拉·默克尔定于19日提前与16个州州长商讨疫情应对举措。这场会议原定下周召开。德新社预期，是否延长德国现行“封城”防疫措施将是会议讨论焦点。

由于疫情反扑，德国去年12月16日起实行更严格的“封城”防疫措施。这项措施定于1月31日截止。不过，德国副总理奥拉夫·肖尔茨18日提议延长并收紧防疫措施。

德新社报道，政府考虑施行宵禁，要求民众在商店或搭乘公共交通工具时必须戴防护效果更好的FFP2口罩，而非任意口鼻遮挡物。巴伐利亚州已经实行类似要求的“口罩令”。

德国政府18日向3410万新冠易感人群发放“口罩券”，持券人今后几天可以到药店兑换FFP2口罩。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved