德国巴伐利亚广播公司18日报道，巴伐利亚州发现一种不同于先前在英国和南非出现的变异新冠病毒。这一说法尚未得到德国联邦政府方面确认。

德国卫生部同一天宣布将扩大基因测序规模，密切监测新冠病毒变异情况，包括确认是否出现新毒株。

【现疑似新毒株】

巴伐利亚广播公司18日报道，德国南部巴伐利亚州阿尔卑斯山区小镇加米施-帕滕基兴一家诊所出现聚集性感染，73人确诊感染，其中35人的样本中发现一种新毒株。

按照路透社的说法，这种毒株似乎不是已知的变异新冠病毒。

这家诊所副所长克莱门·施托克克劳斯纳告诉媒体记者：“我们必须等待完整的基因测序（结果）……我们现阶段无法确认这个变异病毒的临床影响。”

德国疫情近期得到较好控制，新冠重症患者病床占用率下降10%至15%。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所18日数据显示，德国单日新增确诊病例7141例，新增死亡病例214例；迄今累计确诊超过204万例，累计病亡46633人。

【设定测序目标】

德国卫生部长延斯·施潘18日宣布一项收集更多新冠病毒不同毒株信息的计划，以期助力防疫。

施潘说，联邦政府将给多家实验室发放补贴。这些实验室能够开展基因测序，从而更密切监测病毒类型。实验室将向罗伯特·科赫研究所提交数据，确保对德国所有确诊病例至少5%的样本作基因测序。

他说：“我们希望能够更好地确定变异病毒向哪里传播以及是否为新毒株。”

罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒14日说，德国大约20人感染先前在英国和南非出现的变异新冠病毒。

【商议延长“封城”】

德国总理安格拉·默克尔定于19日提前与16个州州长商讨疫情应对举措。这场会议原定下周召开。德新社预期，是否延长德国现行“封城”防疫措施将是会议讨论焦点。

由于疫情反扑，德国去年12月16日起实行更严格的“封城”防疫措施。这项措施定于1月31日截止。不过，德国副总理奥拉夫·肖尔茨18日提议延长并收紧防疫措施。

德新社报道，政府考虑施行宵禁，要求民众在商店或搭乘公共交通工具时必须戴防护效果更好的FFP2口罩，而非任意口鼻遮挡物。巴伐利亚州已经实行类似要求的“口罩令”。

德国政府18日向3410万新冠易感人群发放“口罩券”，持券人今后几天可以到药店兑换FFP2口罩。（包雪琳）（新华社专特稿）

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