美国首都华盛顿国会大厦附近18日上午发生一起火警，导致当选总统约瑟夫·拜登的就职典礼彩排短暂中断。警方迅速封锁大厦，发现是虚惊一场。

拜登本人及其他政要并未出席彩排，由替身代替。美国海军陆战队乐队正在排练典礼将演奏的曲目。距离国会大厦不到两公里的一处无家可归者宿营地起火冒烟，触发安全警报，彩排人员从大厦西侧疏散，乐队进入大厦内安全区域。

彩排参与人员说，安保人员在疏散时大喊“这不是演练”。国会警察局下令火速封锁国会大厦，大约一小时后解封。彩排不久后恢复，一架直升机在国会大厦上空巡逻。

火灾可能是由一名住在宿营地的女子不当使用一个便携式燃气炉引发。消防员赶到后很快把火扑灭。这名女子告诉消防员，火焰迅速蔓延并烧毁她的财物。

美联社解读，国会警察果断下封锁令，说明华盛顿在国会大厦遭暴力冲击后人心惶惶。

现任总统唐纳德·特朗普的支持者6日暴力冲击国会，一名国会警察和4名示威者死亡。华盛顿市神经紧绷，拜登就职典礼前的安保措施非同寻常。在刚刚过去的周末，美国各地特朗普支持者的示威活动雷声大雨点小，但民众焦虑感依然在上升。（陈丹）【新华社微特稿】

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