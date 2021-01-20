人民网莫斯科1月19日电 （记者张光政）在19日以视频会议形式召开的俄罗斯中药注册相关政策说明会上，俄罗斯卫生部康复疗养科研院俄中医疗方法研究中心中医专家涅斯捷罗娃·斯韦特兰娜在发言中表示，中国抗击新冠疫情的成果有目共睹，中医药在这方面发挥了重要作用，目前新冠疫情仍在俄罗斯蔓延，现在中医药进入俄罗斯市场正当其时。

俄罗斯中药注册相关政策说明会由中国中药协会组织召开，中国中医药管理局、俄罗斯卫生部、中国驻俄罗斯大使馆科技处、俄罗斯中药注册合作机构和中药企业应邀派代表出席。会议就俄罗斯植物药注册最新政策、保健品在俄罗斯的注册实施策略、中国中药企业在俄罗斯注册药物的经验等进行了广泛深入的线上交流。

斯韦特兰娜表示，草药对包括皮肤病和肺炎在内的许多疾病都是真正有效的，俄罗斯卫生部支持使用草药来防治疾病。但遗憾的是，迄今真正在俄罗斯注册成药物的草药并不多见，很多草药在俄罗斯是以保健品的名义注册的。而按俄罗斯的法律法规，保健品不被允许宣传其治疗作用，也无法进入医生的用药目录中。

据斯韦特兰娜介绍，在俄罗斯注册药物分三个阶段，一是将注册材料提交给俄罗斯医药主管部门审核，二是俄方对申请注册的药物进行检验，三是开展相关临床研究。她建议中国医药企业要么由在俄罗斯的代表来完成药物注册，要么在每一个阶段都通过在俄相关中资企业或俄罗斯公司代为办理注册手续。她特别强调，中药要想进入俄罗斯市场，有必要寻求俄方的支持，特别是在使药物进入俄罗斯市场进行推广方面一定要有俄方合作伙伴协助。

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