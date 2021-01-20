新华社纽约1月19日电 美国约翰斯·霍普金斯大学19日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间19日14时21分（北京时间20日3时21分），美国累计新冠死亡病例超过40万例，达400022例，累计确诊病例24163707例。

数据显示，美国累计新冠死亡病例最多的州是纽约州，为41350例；其次是加利福尼亚州，为33763例；得克萨斯州累计死亡病例超过3.2万例，佛罗里达州超过2.4万例；新泽西州和伊利诺伊州的累计死亡病例均超过2万例；宾夕法尼亚州、密歇根州、马萨诸塞州和佐治亚州的累计死亡病例均超过1.2万例。

美国累计新冠死亡病例数正在快速攀升。数据显示，美国累计死亡病例于2020年5月27日超过10万例，9月22日超过20万例，12月14日超过30万例。从10万例增加到20万例用时不到4个月，从20万例增加到30万例用时不到3个月，从30万例增加到40万例用时仅1个多月。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的美国各地区数据。

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