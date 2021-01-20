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外交部发言人——

中俄战略合作没有止境

2021年01月20日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月19日电  （记者谢亚宏）外交部发言人华春莹19日表示，中方高度赞赏俄罗斯外交部长拉夫罗夫对中俄关系所作的积极表态。中俄团结如山，友谊牢不可破。双方战略合作没有止境，没有禁区。

　　当日例行记者会上，有记者问：1月18日，俄罗斯外长拉夫罗夫在年度记者会上谈及俄中关系，对双方在高层交往、科技创新、经贸合作、抗击疫情、多边协作等方面都作出了高度评价，表示俄中协作永无止境。中方对拉夫罗夫外长这一表态有何回应？

　　华春莹说，在过去一年里，中俄关系经受了世纪疫情洗礼和百年变局考验，取得新的显著成果。习近平主席同普京总统5次通话，多次互致函电，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续提升。双方守望相助，共抗疫情，推动经贸、科技创新等领域务实合作逆势前行。双方共同抵制“政治病毒”，维护二战胜利成果与国际公平正义，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，在反对强权政治的道路上相互扶助，中俄战略合作成为动荡世界中的重要稳定力量，中俄关系的全球意义更加彰显。

　　华春莹表示，2021年对中俄关系具有特殊意义，双方将迎来《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。中俄双方同意将以此为契机，全面落实两国元首达成的各项共识，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，在更高起点、更大范围、更深层次上推进双方合作，继续为世界经济复苏注入中俄动力，为全球战略稳定打造中俄支柱，为维护国际公平正义筑就坚固屏障。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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