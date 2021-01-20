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积极推动非中合作提质升级

——访尼日利亚中国研究中心主任奥努纳伊朱

本报驻尼日利亚记者  姜  宣
2021年01月20日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中非合作论坛是中非集体对话的重要平台和务实合作的有效机制。双方在这一机制下的合作取得了丰硕成果。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱日前接受本报记者采访时表示，在论坛机制和共建“一带一路”的带动下，非中积极推动双方关系和务实合作提质升级，将为双方加强战略协作、实现共同发展提供更多动力，有助于推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

　　2020年是中非合作论坛成立20周年。20年来，中非贸易额和中国对非投资存量分别增长了20倍和100倍，中国在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施，援建了130多个医疗设施、45个体育馆和170多所学校，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。奥努纳伊朱表示，非中关系建立在长期相互尊重和政治互信的坚实基础上，不会轻易受外部因素影响，疫情后双方在公共卫生、基础设施和减贫等领域将迎来更加广阔的合作空间。

　　奥努纳伊朱表示，非洲长期面临基础设施不足的挑战，共建“一带一路”高度契合非洲国家发展需求，非洲国家已成为共建“一带一路”的重要合作伙伴。随着共建“一带一路”高质量推进，非中互利合作内涵和成果将更加丰富，非洲国家经济社会将实现更快发展。“非洲各国间基础设施互联互通水平不断提升，赋予了非洲经济一体化更多现实意义和发展动力。”

　　奥努纳伊朱认为，过去一年，中国统筹疫情防控和经济社会发展，取得疫情防控重大战略成果，率先实现经济增长由负转正，充分显示出强大抗风险能力、顽强韧性和显著制度优势。中国加快构建新发展格局，表明了坚持改革创新和不断扩大开放的决心。奥努纳伊朱强调：“中国如期实现脱贫攻坚目标，为世界其他国家提供了启示：只要不懈努力，人类社会面临的贫困问题是可以消除的。”

　　奥努纳伊朱说，今年是尼中建交50周年。尼中关系和友谊建立在相互信任的牢固基础上，在双方共同努力下，尼中各领域合作不断取得成果。相信未来尼中将继续保持两国关系全面发展的良好势头，进一步深化拓展两国全方位合作。

　　（本报阿布贾1月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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