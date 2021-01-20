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第七届“中国周”活动在墨西哥举行——

“让文化交流更加多姿多彩”

本报驻墨西哥记者  刘旭霞
2021年01月20日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　1月17日，由墨西哥梅里达市政府、成都市外办和墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会主办的第七届“中国周”活动落下帷幕。本届“中国周”通过线上线下相结合的方式举行，由成都艺术剧院提供的节目视频在梅里达市政府的社交账号上播放。水袖舞、蹬技表演、川剧变脸等精彩节目，吸引了不少墨西哥民众。

　　梅里达是墨西哥南部重要的文化与旅游城市，近年来与成都、南昌等中国友好城市多次互派代表团开展文化交流。本届“中国周”展示的节目中，歌舞剧《太阳神鸟》以古蜀文明为背景，反映人与自然和谐相处；舞蹈《霓裳戏韵》中，表演者身着水袖裙，身姿灵动；歌舞《花腰带》用原生态的摩梭语言和传统的甲搓舞，呈现了人们对纯洁爱情和自由的向往。

　　“中国周”活动总协调员宁法·蒙塔尼奥说，从演出节目中能感受到中国欣欣向荣的经济社会面貌。“中国的发展经验值得借鉴，特别是将文化与农业、旅游、生态等产业相融合的发展方式，给我们带来很大启发。”梅里达市文化厅厅长欧文·伯林表示，疫情减少了人们线下见面的机会，却无法阻止心灵上的沟通，“‘中国周’如期举行，让文化交流更加多姿多彩。”

　　梅里达市市长雷南·巴雷拉表示，抗击疫情期间，梅里达和中国多个城市互相捐赠防疫物资，展现了守望相助的真挚友谊。未来，梅里达将大力发展文化产业，期待在旅游、文化、教育等方面进一步深化与中方的交流合作。

　　（本报墨西哥城1月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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