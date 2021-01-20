本报记者 俞懿春 任 彦

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家主席习近平将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

4年前，习近平主席出席世界经济论坛2017年年会开幕式并发表主旨演讲，强调要坚定不移推进经济全球化，牢固树立人类命运共同体意识，共同担当，同舟共济，共促全球发展。在日内瓦万国宫，习近平主席发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念，主张共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界经济深度衰退，全球性挑战层出不穷，人类再次站在何去何从的十字路口。人们更加深刻认识到，各国互联互通，命运休戚与共，必须要超越国家、民族、文化、意识形态界限，站在全人类高度，推动构建人类命运共同体。

和合共生，命运与共。人类命运共同体理念更加深入人心，彰显引领人类前行的思想之光。凝聚共识，重建互信，提振合作，中国愿与各国共同携手，为国际抗疫合作、世界经济复苏、应对全球挑战、完善全球治理贡献智慧和力量。

团结“战疫”，照亮至暗时刻

2017年1月18日，习近平主席在日内瓦万国宫出席“共商共筑人类命运共同体”高级别会议，并发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲，系统阐释构建人类命运共同体的理论内涵和目标路径。47分钟的演讲，现场响起30多次热烈掌声。

“我清晰记得习近平主席提出的一系列富有远见卓识的理念和主张。”国际道路运输联盟秘书长翁贝托·德·布雷托说。

“在世界经济艰难复苏、逆全球化暗流涌动、保护主义甚嚣尘上的今天，构建人类命运共同体理念尤其振奋人心，受到人们普遍欢迎。”布雷托认为，习近平主席提出的中国方案，为改善全球治理和加强国际合作提供了指南，为人类应对日益严峻的全球挑战提供了可行的路线图。

过去一年，人类经历了百年来最严重的传染病大流行，超过两百万人因此失去生命，世界经济陷入衰退，社会民生遭遇重创，影响超出2008年发生的国际金融危机。

经历了一年来的风雨，我们比任何时候都更加深切体会到人类命运共同体的意义。

1月16日上午，塞尔维亚首都贝尔格莱德，一架搭载着首批100万剂中国新冠疫苗的飞机缓缓降落，塞尔维亚总统武契奇冒着寒风在机场亲自迎接。此前，已有多个国家和地区批准中国新冠疫苗注册上市或紧急使用，一些国家和地区与中方达成疫苗采购协议。

医疗专家火速驰援、倾囊相授中国经验、向有需要的国家提供支持和帮助、确保全球抗疫物资供应链稳定、承诺中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品优先向发展中国家提供、加入“新冠肺炎疫苗实施计划”……中国与各方同舟共济、并肩抗疫，以实际行动推动构建人类命运共同体。

“中国对推动构建人类命运共同体的真诚承诺和不懈努力，在抗疫实践中得到不容置疑的证明。”斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈高度肯定中国的大国担当。南非非国大总书记马加舒尔认为，“中国有效控制住疫情，经济社会生活迅速恢复，同时积极推动国际合作，为各国民众共同抗击疫情提供帮助。这是构建人类命运共同体的生动体现。”

扩大开放，共享发展机遇

习近平主席指出，经济全球化的大方向是正确的。我们要引导经济全球化健康发展，加强协调、完善治理，推动建设一个开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，着力解决公平公正问题。习近平主席强调，中国发展得益于国际社会，中国也为全球发展作出了贡献。中国将继续奉行互利共赢的开放战略，将自身发展机遇同世界各国分享，欢迎各国搭乘中国发展的“顺风车”。

2021年新年伊始，来自中国的消息吸引世界目光：对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；与非洲国家签署的第一个自贸协定正式生效；与刚果（金）和博茨瓦纳分别签署共建“一带一路”谅解备忘录……“中国加快构建新发展格局，对外开放合作进一步深化，同各国实现互利共赢。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴对中国作用充满期待。

当前，世界经济面临诸多复杂挑战，我们决不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。

2020年，中国国际服务贸易交易会在北京举行，两届广交会成功“搬上云端”，第三届中国国际进口博览会如约而至……中国不断架起扩大对外合作的桥梁，持续释放追求更高水平对外开放的信号。中国海关总署数据显示，去年中国货物贸易进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。去年12月，大连商品交易所正式引入境外投资者参与棕榈油期货。至此，中国已上市期货和期权品种中，国际化品种已达7个。

国际货币基金组织亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔观察到，尽管面临疫情冲击，中国仍采取一系列举措深化改革和扩大开放，“期待中国继续在应对全球挑战的多边努力中发挥引领作用”。

中国国家统计局1月18日发布的数据显示，2020年，中国经济在疫情大考下实现正增长，经济总量首次迈上100万亿元新台阶。世界银行最新一期《全球经济展望》报告指出，在疫情阴霾下，中国经济加速“回暖”，提振全球信心，持续为世界经济复苏注入强大动能。法国《世界报》网站刊文指出，“中国比以往任何时候都更加表现出世界经济火车头的作用”。

多边合作，创造美好未来

“中国愿同世界各国一道，携手推进国际减贫进程，推动构建人类命运共同体。”多年来，中国通过援建农村公益设施、分享农业治理经验和开展技术转移等方式，帮助其他发展中国家切实减少贫困、改善民生。

2019年3月，中国菌草技术项目落地中非共和国。在中国专家帮助下，当地建成了菌草菌袋生产线，成功栽培出平菇、草菇、竹荪等品种，老百姓的钱包“鼓了起来”。回忆起两国开展菌草合作项目的故事，中非共和国总统图瓦德拉感叹，项目为中非共和国农业发展开辟了一条新道路，“实践证明了国际合作的重要意义”。

“国际合作在应对全球性危机中具有至关重要的作用。人们意识到，我们都面临着同样的挑战，多边合作与协调是应对当前危机的唯一途径。”布雷托称赞，中国是多边主义的有力倡导者和实践者，为促进多边主义发挥了重要作用。

中国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，之后又进一步宣布提高国家自主贡献力度的新举措。“在全球面临疫情、气候变化等挑战的背景下，中国基于人类命运共同体理念提出的许多具体主张，向世界传递了力量和信心。”法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽这样评价。

世纪疫情与百年变局交织、世界格局加速震荡演变，全球治理面临前所未有的挑战。面对挑战，人类命运共同体理念愈发凸显现实意义和时代价值。国家层面，中国正与越来越多的友好伙伴构建起双边命运共同体。地区范围，中国与各方就打造周边、亚太、中国—东盟、中非、中阿、中拉命运共同体达成共识。全球领域，中方倡议构建网络空间、核安全、海洋等命运共同体和人类卫生健康共同体得到国际社会积极呼应。人类命运共同体理念内涵不断丰富，实践路径日益清晰。

中国主张，全球事务由各国一起商量着办，治理体系由大家携手建设，发展成果由各国人民共同分享。在法国作家、中国问题专家索尼娅·布雷斯莱看来，面对全球性挑战，中国提倡共商共建共享，通过国际规则和机制对各国关系和利益加以协调，这不仅有利于维护国家间关系和平稳定，也为改革完善全球治理体系提供了思路。

1月18日，世界经济论坛在新闻公报中说，新冠肺炎疫情表明，在错综复杂、相互依存的当今世界，任何机构或个人都不可能独力应对经济、环境、社会和技术各项挑战。“达沃斯议程”对话会期间，与会各方将分析新冠肺炎疫情下全球面临的多重挑战，寻求合作抗疫和经济复苏良方。

“我们都在同一艘船上。风高浪急之时，我们更要把准方向，掌握好节奏，团结合作，乘风破浪，行稳致远，驶向更加美好的明天。”只要各方牢固树立人类命运共同体意识，携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关，就一定能够让世界更美好、让人民更幸福。

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)