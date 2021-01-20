本报驻南非记者 邹 松

南非日前公布新版《道路交通肇事处罚条例》，加强整治交通违法行为。按照条例，今年7月1日起，司机违章驾驶不仅要罚款，还要扣分。每名司机有15分，每次交通违章扣除1至6分，所有分数扣完驾照即被暂扣。

这是南非交通系统首次执行“违章记分制度”。依据该规定，违章司机累计扣分超出15分后，每多扣一分都将暂扣驾照3个月。如果司机累计3次被暂扣驾照，其驾照将被吊销，需要重新考试获得驾驶资格。为配合“违章记分制度”，南非已建立起全国联网的违章记录查询系统。

在南非，私家车和个体运营的小型巴士是民众出行的主要交通工具。长期以来，罚款未能有效遏制司机的违章行为，以致南非道路交通事故频发。据统计，南非每年约有1.5万人因交通事故死亡，平均每天超过40人。

扣分与罚款并举只是针对一般性交通违章的处罚。对于酒驾，南非已从去年6月开始执行“零容忍”政策，即司机血液检测酒精含量必须为零，否则将根据具体情况处以至少2000兰特（1美元约合14.9兰特）罚款、吊销驾照，最高入狱两年的惩罚。南非交通部长姆巴卢拉日前表示，政府正在加大交通违法整治力度，仅去年节日期间就有超过2万人因违章被查处，其中约1/3因酒驾被捕。

在交通违法整治持续加强的同时，南非政府也积极鼓励民众乘坐公共交通出行。南非交通部在今年的预算中给予出租车行业50亿兰特补助，继续整治非法运营的出租车辆。此外，从2017年开始，南非交通部联合教育部在中小学开设道路交通安全课程并对教师进行培训，将部分驾照学习和考试的内容纳入学校的基础课程。

（本报约翰内斯堡1月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 16 版）

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