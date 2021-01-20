本报驻法国记者 刘玲玲

法国政府近日宣布延长青年就业援助计划和“部分失业”计划两项就业保障措施，将继续通过发放补助、增加岗位、提供培训等多种方式稳定就业。

青年就业援助计划自去年8月开始实施，总投入达65亿欧元。根据该计划，企业每聘用一名26岁以下青年，将获得4000欧元补助；每聘用一名18岁以下的学徒工将获得5000欧元补助，而聘用一名18岁以上的学徒工将获得8000欧元补助。政府还为20万年轻人提供生态转型、医疗卫生、数字化等新领域的职业技能培训，新增30万个专门面向再就业青年的岗位。

法国劳工与社会事务部长伊丽莎白·博尔内表示，这项计划为年轻人提供了就业支持。在该计划框架下，去年8月至11月间共有105万法国青年签订了3个月以上定期或不定期工作合同。为减轻新一波疫情影响，博尔内日前宣布将这一计划延长至1月底。

“部分失业”计划自去年3月开始实施，被认为是疫情期间法国最重要的保就业缓冲机制。该计划允许企业向政府申请减少员工工作时间，而员工因此遭受的损失可以得到补偿。去年9月疫情形势趋缓，该计划申请人数曾从高峰时期的近900万降到110万，但受新一波疫情影响，申请人数近期大幅回升。博尔内认为，延长计划将有助于减少岗位流失，如果疫情在短期内得到控制，该计划将实行至今年第一季度结束。

为缓解就业压力，法国政府还推出其他政策措施，如增设两万个岗位面向高校毕业生、为年轻求职者提供每月约500欧元津贴等。政府还联合企业推出了“一名青年，一个解决方案”招聘平台，计划在1月底提供10万个工作岗位。法国巴黎银行、安盛保险、法国国家铁路公司等上千家企业目前已在平台发布5万多个招聘岗位。

为应对疫情对经济的冲击，法国政府去年出台了规模达千亿欧元的经济复苏计划，就业和培训是其中的重要内容。法国政府希望在新能源、绿色建筑等领域创造更多就业岗位。法国建筑和公共工程专业联合会承诺，2022年前将在工程建设、建筑翻新等领域增加5万个岗位，并扩招50%的学徒。

（本报巴黎1月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 16 版）

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