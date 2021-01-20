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拉美多国收紧疫情防控措施

本报驻巴西记者  李晓骁
2021年01月20日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，拉美国家新冠肺炎疫情持续反弹，为应对复杂形势，拉美多国纷纷收紧疫情防控措施。

　　巴西亚马孙州1月14日起暂停州际公共客运，首府马瑙斯市实施宵禁，关闭市内所有非生活必需的活动场所。圣保罗、朗多尼亚等州纷纷调高防疫措施等级，部分城市实施宵禁、禁止民生保障类以外的一切商业活动。

　　哥伦比亚将原拟于16日结束的选择性隔离延长至2月28日，其间维持对公共或私人聚集性活动的限制。目前，哥伦比亚首都波哥大恢复红色预警状态，大部分行政区继续实行分批隔离，禁止非必要人员流动并暂停部分商业活动。此外，该国多个地区实行按身份证件尾数限行以及宵禁令、禁酒令等措施。

　　智利卫生部近日宣布，14日起该国25座城市重新封城。全国共8个大区的42座城市严格执行包括宵禁、暂停公共客运等在内的防疫措施。墨西哥首都墨西哥城的市长克劳迪娅·欣鲍姆15日宣布，延长疫情最高级别红色警报至本月24日，继续暂停非必要活动。

　　为防止境外病例输入，秘鲁政府宣布从本月15日起至31日，对外国入境旅客实行为期6天的强制隔离，旅客须经新冠病毒检测为阴性后方可入境。此前，秘鲁已宣布暂停来往英国的国际商业客运航班。

　　拉美多国医学专家认为，当前拉美疫情出现反弹的主要原因是民众进入“防疫疲劳期”，出现一定懈怠情绪，加之圣诞、新年假期期间各国民众节日采购、人员聚集等活动加快了疫情传播。

　　目前，拉美地区已有阿根廷、巴西、秘鲁、厄瓜多尔、智利、牙买加、墨西哥等7国报告发现变异新冠病毒病例。泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安表示，变异病毒可能加剧疫情传播，拉美各国必须继续强化公共卫生措施。

　　包括玻利维亚、墨西哥在内的多个拉美国家已经展开疫苗接种工作或正在制定接种计划。泛美卫生组织表示，疫苗接种工作离不开全球和区域间的团结协作。该组织正在与所有美洲国家合作，保障该地区疫苗供应，并在物流、监管、卫生人员培训等方面提供支持。

　　（本报里约热内卢1月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 16 版）
(责编：岳弘彬)

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