本报驻比利时记者 方莹馨

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疫情防控期间，欧洲面临的反恐形势更趋复杂严峻。面对挑战，欧盟持续升级反恐策略，不断强化边境管控，加强打击网络恐怖主义，积极推进跨境反恐合作。

欧盟委员会近日发布《欧盟反恐议程》，在反恐战略方面更加注重识别漏洞、预测风险以及开展更严格的边境管控。此次反恐议程是根据去年7月出台的《欧盟安全联盟战略2020—2025》制定的，是对欧盟现有反恐政策的补充和升级。有分析认为，议程提出了更全面的举措，结合安全、教育、社会、文化、反歧视等各个方面，涉及众多利益相关方，以期形成反恐合力。

大幅增强跨境反恐合作

《欧盟反恐议程》提出大力发展现代化边境管控系统，对所有进入欧盟人员进行数据库比对检查，实现边境信息系统和移民管理信息系统的互操作性。

欧盟建议，如果有人被一个成员国禁止使用枪支，那他也不能在其他成员国获得枪支使用许可。欧盟还在议程中加强了对欧洲刑警组织的授权，推动其与各国警察开展执法合作。这意味着该组织将拥有调查、追踪等更多权力，能够把从非欧盟国家和国际组织获得的外国罪犯和嫌疑人信息输入申根信息系统，以便实时掌握。欧盟还将在今年提出一项关于跨境执法合作的升级版法规。

欧盟将加大对公共场所的保护力度，提高交通枢纽、电力系统、医院等关键基础设施的安全防御能力，并加强航空安全，计划在客机上部署安保人员。欧盟将为10个项目注资2300万欧元，用于保护宗教场所及公交系统、运动场馆等其他公共场所免受恐袭威胁，其中还包括提高针对无人机袭击的侦查能力。

“反恐议程提出的各项举措将促进欧盟在反恐领域发挥更大作用。”比利时埃格蒙皇家国际关系学院高级研究员托马斯·雷纳德告诉本报记者，议程体现了欧盟反恐政策的延续性，强化了跨境反恐合作，同时更注重利用大数据、人工智能等现代技术来预防恐怖主义活动。“由于成员国之间存在技术差异，欧盟可以在不同国家间发挥作用，提供反恐技术支持，开发执法新科技。”

持续面临恐怖主义威胁

欧洲近年来恐袭事件频发。2020年10月，法国巴黎一名教师因宗教言论被杀害，尼斯发生持刀袭击事件；11月，奥地利遭遇该国近几年来最严重恐袭。2020年欧洲恐袭案件数量几乎与2019年持平。2021年欧洲国家仍面临较高的恐怖主义风险。

布鲁塞尔自由大学欧洲研究所移民和反恐政策研究教授弗洛里安·特劳纳对本报记者表示，欧洲面临的恐怖主义威胁主要来自两股势力，一是极端组织残余分子。有研究发现，由于极端组织“伊斯兰国”溃散，大批极端分子返回欧洲，成为欧洲境内恐袭事件的主要制造者；二是激进化的群体。他们更加独立，且多在线上活动，很难被识别和监测。同时，恐袭手段更加多样，既有“独狼”式袭击，也有由极端组织策划的袭击。

欧洲恐怖主义活动不断转到线上的动向引起各方高度关注。特劳纳指出，恐怖分子利用互联网煽动暴力、发表仇恨言论、招募成员。对此，欧盟在反恐议程中提出清除网络恐怖主义内容的规则，避免极端思想对部分群体的渗透。根据新规则，社交媒体平台需在1小时内删除或禁止访问恐怖主义内容，欧盟成员国主管部门可以向网络平台发出删除令，并采取惩罚措施。

德国《焦点》周刊刊文指出，恐怖主义问题一定程度上是欧洲难民危机、经济疲软等多个问题的综合反映。英国安全和战略风险咨询公司“西比林”首席执行官贾斯汀·克鲁普表示，经济衰退、社会矛盾激化、国际局势紧张、民众焦虑心态等因素相互叠加，令欧洲地区持续面临较高的恐怖主义风险。

欧委会副主席希纳斯坦言：“恐怖主义的威胁是真实并持续存在的，尽管采取了很多行动，但欧洲安全形势依然很脆弱。”分析指出，正是考虑到恐怖主义威胁的不断演变，《欧盟反恐议程》将重点放在采取针对性措施来遏制激进主义思潮，切实提高对多种威胁和新型恐怖主义的应变、防范和响应能力，保障公共安全，增强社会韧性。

努力完善反恐合作机制

当前，欧盟已出台一系列反恐和去极端化措施：确定“阻止、保护、追踪、应对”为反恐四大支柱；推出《欧盟内部安全战略》等各类法律法规；增进执法机构信息交流和共享，设立欧洲反恐中心，创建欧洲犯罪记录信息系统、申根信息系统；积极参与联合国框架下的多边反恐行动和合作。

欧盟在反恐领域作出积极努力，并在情报共享、反洗钱、遏制极端思想传播等方面取得一定进展。欧盟反恐总协调员科赫夫表示，目前欧盟国家的反恐政策还不够统一，各成员国反恐合作仍需进一步加强。

有分析认为，《欧盟反恐议程》的有效落实面临多重考验。欧盟各国不愿意完全让渡国家安全相关主权，欧盟机构多头管理、职能重叠，在情报分析、危机应对、多方协调方面能力有限，导致不同国家和机构之间难以形成反恐合力。雷纳德表示，自2015年以来，欧盟不同执法机构之间加强了反恐信息共享，但尚未实现随时随地持续共享信息。

欧盟还需面对数字化反恐领域的技术、法律困难。雷纳德解释称，删除网络恐怖主义内容，需要与大型网络平台、其他成员国达成协议。例如，由于脸书、亚马逊、谷歌等大型科技公司将欧洲区数据中心设在爱尔兰，即使某个欧盟成员国主管部门发出删除令，也需要爱尔兰方面配合，因此很难做到1小时内删除。更大的阻力在于各国对网络恐怖主义内容的界定存在差异。

采取更加平衡的做法来应对非法移民和难民问题，是欧盟反恐行动的另一大挑战。根据反恐议程，欧盟将为移民的社会融入提供教育、文化、体育等各种机会，构建包容性社区，通过培训帮助激进化人士重返社会。同时，国际救援委员会欧洲政策和宣传主任伊莫金·萨布瑞提醒，反恐与移民问题不该对立来看，否则将会迎合民粹主义，进一步造成社会疏离。

雷纳德表示，欧盟实施反恐策略要掌握好力度，既要避免过度反应，也要避免反应不足。特劳纳认为，欧盟正在努力弥补现有反恐策略的漏洞，未来欧盟反恐重点还应放在从根源上消除恐怖主义和极端主义。

（本报布鲁塞尔1月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 16 版）

(责编：岳弘彬)