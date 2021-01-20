2020年11月6日，第三届中国国际进口博览会金融合作论坛在上海举行。图为国际金融协会总裁兼首席执行官安德慕在论坛上发表视频演讲。

毛建军摄（人民视觉）

位于浙江舟山群岛新区的浙江自贸试验区挂牌运行以来，重点推进国际油气交易中心、国际油气储运基地、国际海事服务基地、国际石化基地、大宗商品跨境贸易人民币国际化示范区等“一中心三基地一示范区”建设。图为2020年9月26日，舟山新奥大型液化天然气接收及加注站。

新华社记者 张 帆摄

2020年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展区。

人民视觉

作为中国金融开放的前沿阵地，上海浦东吸引众多外资金融机构在此落户。图为上海浦东陆家嘴地标建筑群。

王 初摄（人民视觉）

按照内外资一致原则，取消银行、证券、基金、期货、人身险领域外资股比限制，不断扩大外资金融机构业务范围，持续提高资本市场双向开放程度……近年来，中国金融业开放步伐明显加快，先后宣布并推动实施了50余条具体开放措施。外资金融机构纷纷加大在中国市场投入力度，积极扩大在华业务

友邦保险——

与中国市场共同成长

张晓宇

2020年是我们发展历程中的一个里程碑：6月，友邦保险顺利获批将上海分公司改建为友邦人寿，成为中国内地首家外资独资人身保险公司。中国包容、开放、纳新的政策环境给了友邦更大的发展空间。

“分改子”（分公司改制为子公司），看似一小步，实则意义重大。1992年，友邦保险成为中国改革开放后最早一批获发个人人身保险业务营业执照的非本土保险机构之一。由于分公司的法律地位，公司在经营区域的拓展上受限。2020年起，中国正式取消合资寿险公司外资股比限制。改建后，友邦人寿作为友邦保险的全资子公司，统一负责管理及经营在中国内地的寿险业务。

这将为我们带来巨大发展机遇。首先，友邦有望将业务经营范围拓展至中国更广泛的区域；其次，改建将带来更加优化灵活的组织架构，从而更快速地做出市场反应，各地分支机构也有望实现共享运营平台；再次，统一独立的法人实体也为业务内容与模式带来更多可能。2020年10月，友邦人寿获中国银保监会批准，开始在四川筹建分公司，这也是友邦人寿成立后获批筹建的首家分公司。

中国已成为友邦保险规模最大、增长最快的市场。其中，寿险市场的广阔前景令我们对友邦人寿的发展充满信心。需求方面，中国人寿保险市场保费规模虽已跃居全球第二，但保险覆盖深度和密度仍低于全球平均水平。疫情防控期间，消费者对健康保障、风险防范和管理的关注提升，有利于保障需求的进一步释放；政策方面，中国保险监管政策继续引导商业保险“回归保障功能”，这与友邦长期坚持的品质发展路线和“保险姓保”不谋而合；此外，随着“健康中国”上升为国家战略，保险与健康的深度融合愈显重要。面对中国市场的机遇，我们正通过提供丰富优质的产品和服务打造“健康生态圈”，夯实卓越营销员渠道，持续为中国客户提供高质量的健康和财富保障，从而实现自身业绩的可持续发展。

友邦是中国改革开放的亲历者与获益者，一直与中国市场共同成长。我们最早将保险营销员制度引入中国内地，并通过引进国际标准考试、与知名高校合作等，为市场培育输送了一大批专业保险人才。此次友邦人寿的成立，得到了中国各级政府和监管部门的鼎力支持。在“分改子”过程中，由于此类改建没有行业先例可循，上海市政府相关部门针对改建过程中遇到的各类问题，例如金融支持政策、工商登记和税务事项办理等，及时提供专业指导和多方协调，协助推进项目加速实施。

中国的发展是世界的机遇，中国持续推进改革开放，为构建开放型世界经济提供了重要动力。在金融领域扩大开放的背景下，中国市场将成为保险行业的下一个增长点。我们期待与行业伙伴、监管部门携手，促进中国保险业持续发展。

（作者为友邦人寿首席执行官，本报记者尚凯元采访整理）

星展银行——

拥抱中国市场机遇

葛甘牛

2021年是星展银行进入中国的第二十八个年头。对于中国这一重要战略市场，星展集团拥有长期投入和承诺，始终充满信心。

28年来，我们密切配合中国经济发展战略，持续推动中国和新加坡的金融合作。星展集团有幸参与的3个中新政府间合作项目——苏州工业园区、天津生态城和中新（重庆）战略性互联互通示范项目落地开花、硕果累累。自2007年在上海成立法人银行，星展银行已在12个城市设立分行，服务从沿海地区到西部内陆的广大企业客户。作为首家在上海自贸区开业的外资银行以及首批人民币跨境支付系统的参与者，我们见证了中国金融业开放的扎实推进。

外资银行是中国银行体系的重要市场参与者。“护航”中国企业走出去、将世界各地的企业引进来、加深本土化建设，是星展中国的3个战略发展方向。得益于中国新一轮金融业开放，2020年星展集团在中国的业务范围不断扩大，不仅取得中国银行间债券市场结算代理人业务资格，还获批设立合资星展证券（中国）有限公司。这将进一步支持星展集团在华的长期发展，并满足客户多方面不断变化的需求。

中国是亚洲第一、世界第二大债券市场。多年来，星展银行积极参与中国债券市场实践，具备了良好的债券结算和清算能力。2020年，国家外汇管理局取消了合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）的投资额度限制，中国的金融市场进一步开放。作为QFII/RQFII托管行，星展中国未来将通过与新加坡总部的合作，助力中国银行间债券市场引入更多国际长期投资者，为海外投资者提供整套中国固定收益市场解决方案。

近期，星展签约率先试点跨境人民币贸易融资转让服务平台。作为中国人民银行指定的10家核心成员及5家外资银行之一，星展银行全程参与了平台的研讨、设计、优化直至上线前的准备工作。跨境人民币贸易融资转让服务平台的建立，不仅进一步推动了人民币国际化，还有利于中国加快构建新发展格局。

亚太区域经济一体化将带来更多的合作机遇。去年，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署。到2030年，RCEP有望每年为本地区经济增加近2000亿美元。作为新加坡乃至东盟最大的银行，星展银行将继续推动中新金融合作，为共建“一带一路”和“陆海新通道”建设赋能。

（作者为星展集团中国区总裁，本报记者田泓采访整理）

瑞信——

看好中国金融市场的发展潜力和空间

唐臻怡

在加入瑞信之前，我曾服务于政府、国际开发性金融机构、国有企业、外资金融机构等不同平台，对中国的金融业开放颇具信心。最近两年多来，中国金融管理部门集中宣布了50多条开放措施，受到国际投资者的广泛认可，为国际金融机构提供了前所未有的机会，也为中国金融市场进一步发展创造了更多条件。

自上世纪50年代与中国银行建立代理银行业务关系以来，瑞信在华运营已有60余载。1985年，瑞信成为首家在京设立代表处的瑞士银行，随后又在上海设立了分行。几十年来，瑞信大中华区业务逐步发展壮大。2020年4月，瑞信获批成为瑞信方正证券的控股股东，标志着我们中国市场战略中的一个重要里程碑。实现控股后，瑞信方正的产品技术部、IT系统等，都将以集团的国际水准和专业程度进行上线，推动瑞信在华业务进一步发展。目前，我们在IT、合规、风控、研究等方面都进行了深入整合，也在不断招募既懂中国市场又懂国际规则的金融人才，实现国际化和本土化的紧密结合。我们在中国取得的发展和成绩，是与中国市场相互融合、相互成就的结果。

中国是全球第二大经济体，在向高质量发展阶段迈进。随着中国经济的发展及国际地位的不断提高，其金融行业相关政策、人才储备以及客户需求吸引着外资金融机构不断扩大在华战略布局。瑞信计划未来五年将在中国的员工人数增加一倍，并将中国市场作为全球最重要的商业机会。

中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。中国已成为拉动全球经济增长和复苏的重要火车头，也正在成长为全球最大的消费市场。当前，经济全球化遭遇逆流，贸易保护主义抬头。面对新挑战，中国提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国进一步向世界开放市场，尤其是在服务业方面，将为全球经济发展注入强大动力和信心。

经过几十年发展，中国资本市场正在成为全球市场的支柱之一。近几年来，包括陆家嘴论坛、中国发展高层论坛以及2020年中国国际服贸会金融服务专题板块在内的多个专业论坛，国际影响力越来越大，参与的国际机构越来越多。行业内许多政策和观点都是在中国宣布和诞生的，中国市场已成为全球领先金融机构的战略重点。瑞信十分看好中国金融市场的发展潜力和空间，未来将继续加大针对中国市场的投入力度，将全面的金融产品和服务带给广大客户。

（作者为瑞信中国区首席执行官，本报记者尚凯元采访整理）

花旗银行——

积极参与金融开放创新实践

林钰华

陆家嘴国际金融中心的发展和演变，是中国金融业开放的一个缩影。由开放带动的金融创新、形成的金融生态发展环境，对上海乃至中国的外资引进和金融市场发展起到了不可替代的作用。

近年来，中国金融业对外开放步伐加快，外资营商环境持续优化，为花旗在中国的发展提供了难得的机遇。2020年9月，花旗中国获批本地基金托管人资格，成为首家获此执照的美资银行，也是全球前五大托管人中的第一家。我们很荣幸能够帮助全球客户，进入正在经历新一轮全面改革的中国资本市场。为此，我们在证券服务业务运营上加强投入，并将继续扩充本地业务能力，以满足客户不断增长的金融服务需求。

中国市场对花旗和我们的许多客户意义重大。中国国内生产总值（GDP）占亚洲的比重超过一半、占全球的比重超过16%。伴随着中国改革开放，花旗在中国经历了从业务的快速搭建到各项业务不断深化的过程，在经营规模、经营业绩、客户结构和服务能力等各方面均取得了长足进步。

在这一过程中，我们将自己的优势与中国的发展战略相对接，实现共赢发展。借助全球网络、成熟的产品平台、优秀的员工队伍和对中国市场的了解，我们为自贸区企业提供连通海内外市场的整体解决方案，推进在岸市场和离岸市场互动的人民币国际化发展，在助力中国企业海外发展中推动高质量共建“一带一路”，支持跨国企业在华发展，帮助新经济科技公司和中小企业等实体经济成长，积极参与中国资本市场的发展等。

花旗还积极参与中国金融开放的创新实践。花旗上海自贸区支行于2014年3月正式开业，借助区内各项先行先试政策，开展了多项财资和现金管理业务创新，包括首个全自动跨境人民币双向资金池，首个跨境外汇资金集中管理解决方案，以及首个人民币跨境集中收付一揽子解决方案等。这些创新实践不仅给在华跨国企业带来收益，推动人民币跨境使用，也使花旗在自贸区的业务规模和能力获得发展和提升。

展望未来，中国市场机遇满满。随着中国经济的快速发展和人民收入水平的不断提高，我们对中国个人财富管理业务充满信心。为配合客户不断变化的多元需求，我们持续投资数字化能力。当下，越来越多海外金融机构来到中国市场，他们也将在产品研发、数字化渠道开拓、投资者资讯与教育等方面为我们带来更多合作机会。包括自贸区在内的开放举措将持续推动中国经济的发展与创新，花旗有信心借助金融开放的东风，为客户实现更大价值、助力中国经济持续健康发展。

中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。中国的贸易数据表现超过预期，为人民币汇率提供了支撑，有利于提升人民币资产吸引力，加速人民币国际化。我们相信，中国将为全球经济发展继续提供重要动力。

（作者为花旗中国首席执行官兼花旗银行（中国）有限公司行长，本报记者王慧采访整理）

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 17 版）

(责编：岳弘彬)