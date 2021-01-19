人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

外交部：习近平主席出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞具有重要意义

2021年01月19日23:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月19日电（记者温馨、马卓言）外交部发言人华春莹19日表示，习近平主席出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞具有重要意义。

　　应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，习近平主席将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

　　华春莹在例行记者会上说，2017年1月，习近平主席首次出席世界经济论坛年会，并在开幕式上发表题为《共担时代责任，共促全球发展》的主旨演讲。习近平主席在讲话中系统阐述了中方关于经济全球化的看法和主张，发出了支持经济全球化的时代强音，在国际社会引起热烈反响。“很多人都还记得当时的那些精彩论述，比如‘世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿’‘搞保护主义如同把自己关进黑屋子’等。习近平主席的那次主旨演讲具有里程碑意义。”

　　华春莹说，国际社会普遍认为，当前形势与2017年初有相似之处。新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界经济深度衰退，全球性挑战层出不穷，人类再次站在何去何从的十字路口。中方希望并相信这次对话会能够凝聚全球共识、重建全球互信、提振全球合作，为解决当今国际社会面临的紧迫的全球性问题集思广益、贡献力量。

　　华春莹表示，中方始终致力于维护和践行多边主义，推动建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动构建人类命运共同体。“在当前疫情背景下，中方也将继续为国际抗疫合作、世界经济复苏、应对全球挑战、完善全球治理贡献中国智慧和力量。”

(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved