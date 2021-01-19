新华社北京1月19日电（记者温馨、马卓言）外交部发言人华春莹19日表示，习近平主席出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞具有重要意义。

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，习近平主席将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

华春莹在例行记者会上说，2017年1月，习近平主席首次出席世界经济论坛年会，并在开幕式上发表题为《共担时代责任，共促全球发展》的主旨演讲。习近平主席在讲话中系统阐述了中方关于经济全球化的看法和主张，发出了支持经济全球化的时代强音，在国际社会引起热烈反响。“很多人都还记得当时的那些精彩论述，比如‘世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿’‘搞保护主义如同把自己关进黑屋子’等。习近平主席的那次主旨演讲具有里程碑意义。”

华春莹说，国际社会普遍认为，当前形势与2017年初有相似之处。新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界经济深度衰退，全球性挑战层出不穷，人类再次站在何去何从的十字路口。中方希望并相信这次对话会能够凝聚全球共识、重建全球互信、提振全球合作，为解决当今国际社会面临的紧迫的全球性问题集思广益、贡献力量。

华春莹表示，中方始终致力于维护和践行多边主义，推动建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动构建人类命运共同体。“在当前疫情背景下，中方也将继续为国际抗疫合作、世界经济复苏、应对全球挑战、完善全球治理贡献中国智慧和力量。”

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