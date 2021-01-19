人民网北京1月19日电 据外交部网站消息，19日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。

问答实录如下：

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家主席习近平将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

总台央视记者：你刚才发布了习近平主席将出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会的消息。中方对此次对话会有何期待？将释放什么信息？

华春莹：2017年1月，习近平主席首次出席世界经济论坛年会，并在开幕式上发表题为“共担时代责任，共促全球发展”的主旨演讲。习近平主席在讲话中系统阐述了中方关于经济全球化的看法和主张，发出了支持经济全球化的时代强音，在国际社会引起热烈反响。很多人都还记得当时的那些精彩论述，比如“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿”、“搞保护主义如同把自己关进黑屋子”，等等。习近平主席的那次主旨演讲具有里程碑意义。

国际社会普遍认为，当前形势与2017年初有相似之处。新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界经济深度衰退，全球性挑战层出不穷，人类再次站在何去何从的十字路口。我们希望并相信这次对话会能够凝聚全球共识、重建全球互信、提振全球合作，为解决当今国际社会面临的紧迫的全球性问题集思广益、贡献力量。

当前形势下，习近平主席与会并发表特别致辞具有重要意义。中方始终致力于维护和践行多边主义，推动建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动构建人类命运共同体。在当前疫情背景下，中方也将继续为国际抗疫合作、世界经济复苏、应对全球挑战、完善全球治理贡献中国智慧和力量。

湖北广播电视台记者：昨天，中国官方公布了2020年国民经济运行情况，GDP历史性突破100万亿元大关。我们注意到多数外媒均积极评价，但也有个别外媒称，中国2020年GDP增长只有2.3%，为40多年来最低，请问发言人对此怎么看？

华春莹：昨天国家统计局公布了2020年中国国民经济运行情况，中国GDP历史性突破100万亿元大关。这是一个大新闻，吸引了国内外广泛关注。我注意到包括路透社、美联社在内的主要国际媒体所关注的是，在全球面临新冠肺炎疫情加剧蔓延和经济陷入二战以来最严重衰退的背景下，中国经济迅速复苏并实现强劲增长，成为去年全球唯一实现正增长的主要经济体，增速还超过很多专业机构预期。

这一成绩的取得是来之不易的。正如大家所见证的那样，2020年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国全国上下一心、艰苦奋斗，率先做好疫情防控、率先开始复工复产、率先实现经济增长由负转正。外国朋友在中国也能切身体会到，无论是在热火朝天的工地中，还是在街头巷尾的烟火气里，还是在车水马龙的繁华灯光下，中国经济都走出了一条华丽的“V”型曲线。中国经济总量不仅历史性突破100万亿元大关，在世界经济中的份额也由2019年的16.3%上升到17%左右。中国粮食产量再创新高、工业生产持续发力、贸易总额逆势上涨、现代服务再开新局、消费升级加速推进、国内投资稳步回升、就业情况远超目标、物价水平保持稳定、居民收入喜获增长。可以说，无论是质量还是数量、全面还是局部、广度还是深度，中国经济都正成为全球经济分量更重、含金量更高的领跑者。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”中国的发展离不开世界，中国的发展也会更好贡献世界。中国经济保持增长势头，不仅惠及中国，也惠及世界。正如大家所看到的，中国不仅贡献了经济增长，也为各国抗疫提供了多种急需的物资，并为维护全球产业链、供应链稳定发挥了积极作用。根据经合组织2020年12月预测显示，2021年中国对全球经济增长贡献率将超过三分之一。当前，中国正加快构建新发展格局，市场潜力将充分激发、开放的大门将进一步敞开、对外合作也将不断深化，相信中国经济持续增长将会为世界创造更多需求、与世界共享更多发展机遇、同各国更好实现互利共赢。

当前，虽然疫情对世界经济的负面影响仍在显现，单边主义、保护主义不断抬头，全球产业链供应链持续受到冲击，但是我们相信，经济全球化大势不可逆转，开放合作仍是时代潮流。只要各国携手同行、团结合作，共同维护多边主义和自由贸易，推动完善更加公正合理的全球经济治理体系，积极构建开放型世界经济，世界经济一定会凤凰涅槃、焕发新生。中国将一如既往做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为世界和平与发展不懈努力。

《北京日报》记者：1月18日，俄罗斯外长拉夫罗夫在年度记者会上谈及俄中关系，对双方在高层交往、科技创新、经贸合作、抗击疫情、多边协作等方面都作出了高度评价，表示俄中协作永无止境。中方对拉夫罗夫外长这一表态有何回应？

华春莹：我们高度赞赏拉夫罗夫外长对中俄关系所做的积极表态。的确，中俄团结如山，友谊牢不可破。在过去一年里，中俄关系经受住了世纪疫情洗礼和百年变局考验，取得新的显著成果。习近平主席同普京总统5次通话，多次互致函电，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续提升。双方守望相助，共抗疫情，推动经贸、科技创新等领域务实合作逆势前行。双方共同抵制“政治病毒”，维护二战胜利成果与国际公平正义，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，在反对强权政治的道路上相互扶助，中俄战略协作已经成为当前动荡世界中的重要稳定力量，中俄关系的全球意义更加彰显。

中俄战略合作没有止境，没有禁区。2021年对中俄关系具有十分特殊意义，双方将迎来《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。中俄双方都同意，将以此为契机，全面落实两国元首达成的各项共识，重温世代友好、合作共赢的缔约初心，在更高起点、更大范围、更深层次上推进中俄合作，继续为世界经济复苏注入中俄动力，为全球战略稳定打造中俄支柱，为维护国际公平正义筑就坚固屏障。

总台国广记者：据报道，乌干达选举委员会16日宣布总统选举正式结果，现任总统穆塞韦尼以58.64%的得票率当选连任。中方对此有何评论？

华春莹：乌干达刚刚举行新一届大选，穆塞韦尼总统当选连任，中方对此表示祝贺。乌干达是中国在东部非洲的重要合作伙伴，两国传统友谊深厚，务实合作成果十分丰硕。穆塞韦尼总统为中乌关系发展作出了重要贡献。我们相信在穆塞韦尼总统领导下，乌干达将在国家发展振兴道路上取得新的更大成就，我们希望中乌全面合作伙伴关系也能不断向更高水平发展。

澎湃新闻记者：据报道，拜登团队成员正与伊朗就美重返伊核协议进行谈判。以色列希望协议纳入附加条件。中方对此有何评论？

华春莹：当前伊核问题处于关键节点。当务之急是各方加紧落实去年12月伊核外长会达成的共识，推动美方尽快无条件重返全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁，伊朗则在此基础上恢复完整履约，各方不应为此设置任何其他条件。中方希望有关各方与国际社会一道，为推动全面协议重回正轨、推动伊核问题政治解决进程发挥建设性作用。

日本广播协会记者：世卫组织新冠肺炎疫情评估专家组18日发布中期报告，称世卫组织在遏制疫情方面的能力不足；并认为中国地方和国家卫生部门在去年1月可以采取更加有力的公共卫生措施。中方对此有何评论？

华春莹：我注意到这个报告认为中国有关部门可以做得更好。不知你注意到没有，这个报告还有一个观点是认为，只有少数国家充分利用了获得的信息作出反应。

我们当然应该努力做得更好。不仅是中国，美国、英国、日本或者其他任何国家，都应该努力做得更好，因为在事关公共卫生这样的问题上，永远都是没有最好，只有更好。这样的重大突发公共卫生事件，对人类来说不会是最后一次。习近平主席早就指出，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，要完善公共卫生安全治理体系，提高突发公共卫生事件应急响应速度，建议建立全球和地区防疫物资储备中心。

我注意到有中方媒体提出过这样一个问题：如果我们说“我们应该努力做得更好”，这等不等于个别西方媒体说“你看他果然做得不好”？我觉得这是两码事。前者说明，我们一直本着“没有最好，只有更好”和“止于至善”的精神，不断地自我革命、自我完善，不断提高治理能力，这也正是中国能够不断取得发展进步成就的一个很重要原因。后者可能就带有一定偏见，或者有一些吹毛求疵，在对待中国时严于律人，宽以待己。

在疫情防控问题上，数字和事实是不会骗人的。中国的抗疫时间线清清楚楚，大家都看得很明白。我不知道你有没有注意到前不久中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友在接受采访时指出，从2019年12月31日到2020年1月1日，在当时仅发现40多个病例的情况下，中方做出元旦关闭华南海鲜市场的决定，只用了几个小时；从发现新冠肺炎疫情到分离出新型冠状病毒，前后只用了一周，应该说创造了人类社会认识一种新的传染病的最短时间记录；从病原体分离到诊断试剂用于临床诊断，只有几天；从发现疫情到武汉封城，只有三周多，而当时武汉报告的病例仅有500多例。中国作为最早拉响全球抗疫警报的国家，面对人类前所未知的新型病毒，即使在当时信息还不全面的情况下，当机立断，果断决策，坚持早发现、早报告、早隔离、早治疗，为抗疫赢得了时间，减少了感染和死亡。这样的成绩得到了各国科学家和医学专家的认可。

中方支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验，弥补不足。同时这个工作需要科学专业的态度，需要坚持客观公正的原则。中方将继续支持世卫组织发挥关键领导作用。我们也将继续同世卫组织密切沟通合作。我们呼吁其他国家也给予世卫组织相关工作坚定支持和必要协助。同时，我们坚决反对将有关溯源问题政治化，因为这无助于国际社会团结抗疫。

彭博社记者：特朗普总统周一签署行政令，要求美机构评估中国产无人机带来的安全风险，并将移除这些无人机列为优先事项。外交部对此有何评论？

华春莹：我注意到有关报道。在这一问题上，中方的立场非常清楚：中方坚决反对美方泛化国家安全概念，抹黑和打压中国特定企业的霸凌行径。将科技政治化的做法只会损害美国自身利益、信誉和形象。我们敦促美方恪守公平竞争市场原则，停止对非美国企业的无理指责和打压，为中国企业提供公平、公正和非歧视的营商环境。

《环球时报》记者：据报道，美国总统军控事务特使15日发文称，尽管面临新冠肺炎疫情，中国在2020年仍试射了250多枚弹道导弹，超出其2018年和2019年发射数量。美及盟友不会对此视而不见。中方对此有何评论？

华春莹：美方一些人向来对中国的军力发展信口开河、指手画脚。中方对此坚决反对。作为世界上唯一的超级大国，美国长期以来奉行实力至上，毫无节制地发展包括导弹在内的各类先进武器，并不惜为此不断毁约退群，严重破坏全球和地区的和平稳定。事实证明，美方有关说法不过是为自己无节制地扩张军力制造借口、掩人耳目而已。

中国坚定奉行防御性国防政策，军力发展仅维持在正当国家安全需要的最低水平，根本目的是维护国家安全，遏止战争发生，不针对任何国家，是无可非议的。

印度广播公司记者：最近，希望返华继续学习的外国留学生发表了一封致中国政府的公开信，要求中方就留学生分阶段回中国作出明确安排。请问外交部有何评论？是否有关于他们何时返华的安排，比如下个月，下下个月？是否已就此进行讨论？

华春莹：你提到的具体问题，需要向主管部门询问。

现在新冠肺炎疫情在全球蔓延，各国根据自身情况制定相应疫情防控措施，无论是中国人还是外国人应该都能够理解并努力遵守。

关于你提到外国留学生希望回到中国学习，我想原则性地告诉你，中国政府高度重视保护广大来华留学生的合法权益，要求各相关高校与境外学生保持密切联系，认真安排好线上教学，妥善处理好学生合理关切和诉求。中方将在确保防疫安全的前提下，统筹研究外国留学生来华复学事宜并就此与各方保持沟通。

彭博社记者：英国首相约翰逊邀请了韩国、印度和澳大利亚参加今年的七国集团会议，试图建立“民主十国联盟”应对中国和其他国家。外交部对此有何评论？

华春莹：你刚才说英国首相约翰逊提议“建立十国联盟应对中国和其他国家”，这是约翰逊首相的原话吗？还是你们的理解？

记者：这是一种解读。

华春莹：所以，这仅仅是一种解读。关于组建十国联盟也好，或者其他所谓“民主联盟”也好，我们认为，无论是什么国际组织或国际会议都应有利于增进各国互信与合作、有利于维护多边主义、有利于促进世界和平与稳定。我们反对以多边主义为幌子搞集团政治，反对将多边主义意识形态化针对特定国家，反对以多边主义为借口将极少数国家制定的规则强加给国际社会。希望有关国家能够在相互尊重、平等互利的基础上同其他国家发展友好合作关系。希望大家一起努力，让这个世界变得更好而不是更坏，更加和平而不是更加动荡，更加团结而不是更加分裂。

印度报业托拉斯记者：关于刚才留学生的问题。印度来华留学生大约有25000人，大部分都在医学院学习，并且绝大多数都来自于中等或中低阶层家庭。他们为来华学习投入了大量资金。新冠肺炎疫情对学校造成严重影响，但各行业尤其是教育机构都在逐渐开放。关于人数众多的印度留学生在华学业情况、他们的学习开销、何时能返回中国等问题，在印度引起了强烈担忧。我想中国教育部此时应以同情的视角看待他们的困境，确保他们能尽早返回中国以继续学业。

华春莹：我非常理解你提的问题。你提到的印度学生现在面临的困惑和困难，我想在世界范围内都存在。根据我了解，中国也有很多学生申请了国外的学校，花了很多钱，但由于突如其来的新冠肺炎疫情影响，都不能正常进行他们的学业，很多人不得不在家里接受网上教育。这种情况当然不是我们所希望看到的。我们当然希望通过国际社会的团结合作能够尽快战胜疫情，让孩子们、学生们能尽快重返校园，正常上课，和同学们一起享受美好的校园时光。但现实情况就是，现在全球范围内第二波疫情形势仍然比较严峻，各国都在根据自身情况制定和实施疫情防控要求，这是为了学生本人以及所有民众的生命安全和身体健康。我相信，大家都能够理解并努力遵守。

中国相关部门高度重视保护广大来华留学生的合法权益，已经要求相关高校与境外学生保持密切联系，认真安排好线上教学并妥善处理相关合理诉求和关切。中方将在确保防疫安全前提下统筹研究，因为这涉及到的不仅是印度，还有其他国家，也有中国学生去国外留学的问题。当务之急是大家共同努力，团结合作，尽快战胜疫情。

《中国日报》记者：有报道称，拜登新政府上任后将签署总统令，让美国重返《巴黎协定》。中方对此有何评论？

华春莹：气候变化问题是全球性挑战，需要国际社会合力应对。中方鼓励一切有利于应对气候变化国际合作的努力。我们将继续与国际社会一道，积极落实气候变化《巴黎协定》，为全球应对气候变化作出更大贡献。中方欢迎并期待美国新政府重返《巴黎协定》，为全球气候治理作出积极贡献。

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