新华社喀布尔1月19日电 （记者陈鑫）阿富汗政府官员19日证实，北部的昆都士省18日晚发生两起安全部队与塔利班武装人员之间的冲突，造成16名安全部队士兵、2名平民和至少6名塔利班武装人员死亡，多人受伤。

昆都士省议会议长穆罕默德·优素福·阿尤比在接受新华社记者电话采访时证实，一伙塔利班武装人员18日对昆都士市郊区的安全检查站发动袭击，造成8名安全部队士兵和2名平民死亡，4名士兵受伤。阿尤比说，塔利班方面也有人员伤亡。但他没有提供具体数字。

阿安全部队217帕米尔兵团高级军官阿卜杜勒·里扎克在接受新华社记者电话采访时说，塔利班武装人员对昆都士省东北部阿尔奇地区的政府目标发动大规模袭击，试图占领该地区，安全部队随后发动反击，将塔利班武装人员击退。8名安全部队士兵和6名塔利班武装人员在冲突中死亡，另有3名士兵和5名塔利班武装人员受伤。

塔利班方面尚未对此做出回应。

阿富汗政府与塔利班的谈判2020年9月12日在卡塔尔启动，力争为当前阿富汗局势找到政治解决方案，但因分歧众多而推进缓慢。与此同时，双方冲突也一直未停止。

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