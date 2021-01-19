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拜登宣布两个重要金融监管职位提名人选

2021年01月19日19:33 | 来源：新华社
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新华社华盛顿1月18日电（记者高攀、熊茂伶）美国当选总统拜登18日宣布提名美国商品期货交易委员会前主席加里·根斯勒出任美国证券交易委员会主席，提名美国联邦贸易委员会委员罗希特·乔普拉出任美国消费者金融保护局局长。

根据拜登过渡团队发布的声明，根斯勒曾任高盛集团合伙人、曾在美国财政部任职、2009年至2014年任美国商品期货交易委员会主席、目前为麻省理工学院斯隆管理学院教授。乔普拉曾任美国消费者金融保护局助理局长、美国教育部特别顾问、2018年开始任美国联邦贸易委员会委员。他们的提名要获得美国国会参议院批准后才能生效。

上述提名得到了支持加强金融监管人士的欢迎。来自美国马萨诸塞州的民主党参议员伊丽莎白·沃伦在社交媒体上发文说，2008年金融危机后她曾与根斯勒一起工作，也曾与乔普拉密切合作，他们是领导美国证交会和消费者金融保护局的最好人选。

美国媒体认为，根斯勒和乔普拉具有丰富的金融执法经验。拜登提名这两人出任重要职位，预示着未来四年美国金融业将面临更严厉的监管。

2017年以来，美国政府采取放松金融监管的政策，削弱了消费者金融保护局等监管机构的权力，放松或废除了旨在加强金融监管的《多德-弗兰克法案》部分条款。批评人士担心，这会给美国金融体系带来不必要风险，并损害消费者利益。

(责编：高歌、常红)

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