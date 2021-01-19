人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

日本医疗资源日趋紧张 居家隔离的确诊患者超过3万刷新纪录

2021年01月19日19:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网东京1月19日电 （吴颖）据《朝日新闻》报道，18日，日本国内新增新冠肺炎确诊病例4925例，新增死亡病例58例。日本厚生劳动省的统计结果显示，17日，日本全国的重症病例有973例，比前一天增加1例，连续15天刷新历史最高记录。

在11个再次发布“紧急事态宣言”的都府县中，东京都18日新增确诊病例1204例，连续6天超过1000例，新增死亡病例3例，其中有1例是在居家隔离中死亡。截至18日，东京都的居家隔离病例为9442例，创下自去年以来的最新记录。根据东京都的判断标准，当地现有重症病例143例，比前一天增加5例。

据日本厚生劳动省统计，到1月13日时，日本全国居家隔离的新冠肺炎确诊病例已突破3万例，达到30208例，在一周内激增7成。此外，在居家隔离期间，确诊患者的病情发生骤变或突然死亡的例子也接连出现。

据报道，京都府一位80多岁的女性就在居家隔离时去世。据京都府介绍，这名女性患有基础疾病，于2020年12月25日被确认感染新冠肺炎，但由于找不到接收医院，只能居家隔离。虽然当地的保健所每天通过电话确认该女性的病情，但该女性在6天后死亡。

目前，东京、福冈、大阪等地的病床使用率已超过7成，医疗资源变得更加紧张。

同时，日本多个地区的疫情呈现加速蔓延之势。埼玉县户田市户田中央综合医院此前发生严重的群聚感染事件，迄今为止共有313名患者和医务人员确认感染。神奈川县横滨监狱也发生群聚感染，有88名工作人员和服刑人员确认感染。

另外，山口县18日单日新增确诊病例88例，其中有68例是因当地医院发生群聚感染所致。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved