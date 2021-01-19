人民网东京1月19日电 （吴颖）据《朝日新闻》报道，18日，日本国内新增新冠肺炎确诊病例4925例，新增死亡病例58例。日本厚生劳动省的统计结果显示，17日，日本全国的重症病例有973例，比前一天增加1例，连续15天刷新历史最高记录。

在11个再次发布“紧急事态宣言”的都府县中，东京都18日新增确诊病例1204例，连续6天超过1000例，新增死亡病例3例，其中有1例是在居家隔离中死亡。截至18日，东京都的居家隔离病例为9442例，创下自去年以来的最新记录。根据东京都的判断标准，当地现有重症病例143例，比前一天增加5例。

据日本厚生劳动省统计，到1月13日时，日本全国居家隔离的新冠肺炎确诊病例已突破3万例，达到30208例，在一周内激增7成。此外，在居家隔离期间，确诊患者的病情发生骤变或突然死亡的例子也接连出现。

据报道，京都府一位80多岁的女性就在居家隔离时去世。据京都府介绍，这名女性患有基础疾病，于2020年12月25日被确认感染新冠肺炎，但由于找不到接收医院，只能居家隔离。虽然当地的保健所每天通过电话确认该女性的病情，但该女性在6天后死亡。

目前，东京、福冈、大阪等地的病床使用率已超过7成，医疗资源变得更加紧张。

同时，日本多个地区的疫情呈现加速蔓延之势。埼玉县户田市户田中央综合医院此前发生严重的群聚感染事件，迄今为止共有313名患者和医务人员确认感染。神奈川县横滨监狱也发生群聚感染，有88名工作人员和服刑人员确认感染。

另外，山口县18日单日新增确诊病例88例，其中有68例是因当地医院发生群聚感染所致。

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