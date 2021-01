寇杰 实习生王松松

在纽约的一个游乐园附近,年仅1岁的小德瓦尔·加德纳腹部中弹,死在婴儿车中。他的父亲在网上满怀悲痛地呼吁结束枪支暴力。图片来源:纽约市警察局官方推特截图

2020年7月13日,在过去的24小时里,纽约未报告新冠死亡病例,这是自疫情开始以来的首次胜利,但纽约市民们却无心庆祝。就在前一天晚上,1岁男孩小德瓦尔·加德纳在布鲁克林附近的一个公园遭枪击身亡。这令人发指的惨剧让美国人意识到,枪支暴力的危害性丝毫不亚于新冠肺炎疫情。

疫情期间,像小德瓦尔这样死于枪支暴力而非新冠疫情的美国儿童数量庞大。专门收集美国枪支暴力数据的在线网站“枪支档案网”(GVA)发布的调查显示,在2020年,有1361名0-17岁的儿童和青少年因枪击死亡,3752人受伤。

2020年,美国暴力犯罪问题明显恶化。“枪支档案网”的数据显示,2020年美国共有19308人死于枪击和与枪支有关的暴力犯罪,创下20年新高。大规模枪击案(伤亡人数4人或以上的案件)也达到612起,为过去5年来最高值。

中国社科院美国问题研究所副主任、高级研究员袁征在接受人民网采访时表示,“新冠疫情暴露出了美国种族歧视、公共卫生危机和贫富分化等深层次问题。这些社会经济问题使美国本就十分复杂的枪支暴力变得更加严重。在可预见的未来,我们看不到任何枪支暴力得以好转的迹象。”

疫情期间枪支暴力加剧

2020年1月17日,美国芝加哥,一个流浪汉坐在路边。新华社记者 汪平 摄

作为新冠死亡病例最多的国家,美国经济和社会遭受重创,数十万人失业。“封城”和长期隔离让人们的生活更加艰难,为枪支暴力问题恶化提供了温床。

美国预算与政策优先项目研究中心(Center on Budget and Policy Priorities)于2020年12月公开的数据显示,由于新冠肺炎疫情,在过去7天里,8300万成年人,约占美国成年人口的34%,无力应对房租、房贷、食品、车贷、医疗费用和助学贷款等基本开支。据估计,1240万人无力支付房租。经济下滑导致美国犯罪率上升。据美国专业机构(Council on Criminal Justice)提供的数据,2020年美国杀人案急剧增长。来自21个城市的数据显示,与2019年夏秋季相比,2020年同期杀人案件增加了610起,恶意伤害案件在夏秋季节分别增长了15%和13%,枪击案件分别增长了15%和16%。

中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊在接受人民网采访时表示,经济和国内安全是社会稳定的两大支柱,而新冠肺炎疫情无疑给了这两大支柱沉重一击。美国失业率不断上升,经济前景暗淡,加之新冠死亡病例居高不下,造成人们安全感丧失,加剧了疫情期间的枪支暴力问题。

孙成昊认为,由于对疫情防控、经济衰退和种族不平等等现象的不满和对未来不确定性的失望情绪,部分美国民众铤而走险,不惜诉诸暴力解决问题。充斥纷扰的美国大选更是对枪支暴力事件的发生起到推波助澜的作用,尤其是在特朗普支持者对大选结果不满的情况下。

美国联邦调查局的数据显示,2020年3月份美国疫情刚开始恶化的时候,美国国内进行了370万次购枪背景调查,创下该制度自1998年建立以来的最高纪录。

无解的长期低迷

2020年8月17日,民众手持标语,在美国旧金山市政厅外举行集会,敦促联邦政府采取切实措施,加强对枪支的管控。美国近期接连发生严重枪击事件,令枪支问题再度成为美国社会关注的焦点。新华社 李建国 摄

小德瓦尔身亡两个月后,他的父亲在推特上表达了管控枪支暴力的愿望,呼吁采取更多措施阻止这样的事件发生。

老德瓦尔在推特上写道:“他才一岁,再过两个月就是两岁生日。他还没有来得及拥有自己的人生。我失去了自己的长子……尚在襁褓中的儿子。这一切必须结束。”

这位父亲的呼声在网上得到了大量美国民众的支持。但专家认为,由于美国国内舆论就枪支管控分歧严重,加之美国国家步枪协会等利益集团的反对,在美国实施严格的枪支管制仍然遥不可及。

孙成昊表示,在可预见的未来,美国政治仍然朝着两党争斗、政治极化的方向发展。严格的枪支管制侵犯了支持持枪组织的利益,管控枪支的主张不会被接纳。通过修改宪法加强枪支管控甚至禁枪也绝无可能。未来,枪支暴力仍是美国主要社会问题之一,不存在简单的解决方案。

(责编:高歌、常红)