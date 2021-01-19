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中企投建的越南海阳电厂2号机组完成试运行      

2021年01月19日16:00 | 来源：人民网-国际频道
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越南海阳电厂全景。海阳电厂供图
越南海阳电厂全景。海阳电厂供图

人民网河内1月19日电 （记者刘刚）1月18日，越南海阳燃煤电厂2号机组顺利完成试运行。336小时试运行期间，2号机主、辅设备及全厂公用系统运行稳定，性能指标优良，机组主要参数和经济指标均达到优良标准。至此，海阳电厂两台机组均已顺利完成试运行。

海阳电厂建设两台60万千瓦亚临界发电机组，采用“一机两炉”模式，配置4台30万千瓦循环流化床锅炉，是中国企业践行“一带一路”倡议，推动中越产能合作的重点项目。项目由中国能建投资公司投资建设，西南电力设计院有限公司与中国能建国际公司联合总承包。

记者从海阳总承包项目部了解到，项目部克服重重困难和新冠肺炎疫情影响，精心组织复工、科学管理工程进度，圆满实现各项节点目标。2号机组建设过程中，工程实现了DCS系统受电、化学补给水制水、厂用电系统受电、锅炉水压试验、锅炉酸洗、锅炉点火、锅炉点火冲管、汽轮机首次冲转、发电机首次并网、机组试运十个“一次成功”。

海阳电厂位于越南北部海阳省京门市，全部建成后，预计年发电量80亿千瓦时，可满足海阳省及其周边地区的用电需要，提高该区域乃至全网的供电可靠性和安全性，有效带动越南电力产业升级，助力当地经济发展。

(责编：张信凤、常红)

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