“中国经济稳步复苏，得益于严格的疫情防控措施。”

“中国以非常好的状态结束了受新冠肺炎疫情影响的2020年，中国经济2021年还将继续稳步增长。”

“中国高于预期的表现，缓解了投资者对疫情重创经济的担忧。”

中国国家统计局1月18日发布的数据显示，2020年中国全年国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元，达1015986亿元，比上年增长2.3%。

面对严峻复杂的国内外环境，特别是在新冠肺炎疫情的严重冲击下，中国经济交出的这份成绩单引发国际媒体广泛关注。

路透社

路透社第一时间报道了中国国家统计局公布的最新数据，认为“在新冠肺炎疫情影响下，中国成为2020年全球唯一一个避免了经济收缩的主要经济体”。

报道说，2020年第四季度中国经济增速同比增长6.5%，高于路透社经济学家此前的预测。中国经济稳步复苏，得益于严格的疫情防控措施。“中国以非常好的状态结束了受新冠肺炎疫情影响的2020年，中国经济2021年还将继续稳步增长。”

报道援引分析人士的观点，预计2021年中国经济增速将反弹至8.4%，“这一预期是10年来最高的”。

美联社

美联社的报道认为，“全球第二大经济体高于预期的表现，缓解了投资者对疫情重创经济的担忧。”

报道注意到，中国国家统计局发布的最新数据显示中国经济在2020年稳健增长2.3%后，沪深两市和港股均上涨。而由于美股下跌的影响，亚洲其他股市周一（1月18日）普遍走低。

彭博社

彭博社发表题为《中国经济增长超过预期 助力全球经济增长》的报道。

报道说，虽然全球其他主要经济体经济萎缩，但2020年第四季度中国经济增速超过了疫情前的水平，中国经济的全年增速也超过预期。

报道分析认为，中国经济“V”型复苏是在成功控制新冠肺炎疫情、财政和货币政策的综合作用下实现的。海外消费者对医疗设备和居家办公用品的需求进一步助力中国经济增长，2020年中国出口同比增长3.6%。

BBC

英国广播公司（BBC）网站发表题为《新冠肺炎疫情下 中国经济2020年第四季度逆势增长》的报道。

报道认为，中国官方发布的最新数据证实，中国是唯一一个在2020年实现增长的主要经济体。一些经济学家还认为，最新数据表明，中国经济正在加速增长。

报道说，“在其他地区仍在为需求疲软、数百万人失业和企业倒闭而苦苦挣扎时，中国经济实现了强劲反弹”。

报道分析认为，虽然2020年第一季度疫情影响了中国经济，但中国的经济引擎重新焕发了活力。最新公布的数字表明，中国各地迅速采取的防控措施取得了成效。中国的一系列政策措施和全球对中国商品的需求，也推动了中国经济的快速复苏，并提振了中国的出口。

CNN

美国有线电视新闻网（CNN）第一时间关注了中国2020年GDP同比增长2.3%。

CNN的报道认为，“在疫情使世界主要经济体陷入衰退的一年中，中国经济复苏名列前茅，而且中国的经济增长还超出了预期”。

报道援引一份研究报告说，在世界大部分地区挣扎着保持平衡时，中国经济实现了飞速前进。该报告还指出，中国经济增长为其他地区市场的增长奠定了基础。

与此同时，英国经济研究机构“凯投宏观”高级分析师朱利安 埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)1月18日表示：中国消费支出仍有很大的上行空间；2020年各项政策带来的利好，还会让中国的工业和建筑业继续保持强劲。

(责编：艾雯、刘叶婷)