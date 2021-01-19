中新社北京1月18日电 题：中新时评：回应世界变局，“中国方案”凸显现实意义

中新社记者 刘旭

四年前的1月18日，中国国家主席习近平在瑞士日内瓦万国宫发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲，以大国领袖的责任担当，深刻、全面、系统地阐述人类命运共同体理念。四年后的今天，突如其来的新冠肺炎疫情引发全球性危机。面对充满不确定性的世界，人们对“向哪里去”的答案需求更加迫切，“人类命运共同体”这一中国方案的现实意义也愈发凸显。

在日内瓦万国宫的演讲中，习近平提出构建人类命运共同体的“五个坚持”：坚持对话协商、坚持共建共享、坚持合作共赢、坚持交流互鉴、坚持绿色低碳，从五方面为构建人类命运共同体提供了行动指南。

“不驰于空想、不骛于虚声”。从“一带一路”国际合作高峰论坛到中国国际进口博览会，从中法全球治理论坛到二十国集团领导人特别峰会，从圣彼得堡国际经济论坛到金砖国家领导人会晤，从提出《全球数据安全倡议》到全面深入落实气候变化《巴黎协定》……四年来，始终坚持共赢共享的中国行动，记录下了中国与世界携手同行的足迹，产生日益广泛而深远的国际影响。

回望2020年，突如其来的新冠疫情也让人们前所未有地意识到，在灾难面前，任何一个国家都无法独善其身，人们彼此联系，相互依存，“人类命运共同体”进一步从理念照进现实。

共同命运，休戚与共。疫情发生以来，以世界卫生组织为代表的政府间国际组织协调各国卫生机构，发布权威卫生信息；二十国集团领导人发表声明，坚定承诺建立抗击疫情统一战线；世界卫生大会呼吁国际社会加强团结合作；联合国大会敦促会员国加强国际合作与团结互助应对疫情……

在此期间，中国发起了新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动：组织上百场跨国视频专家会议，毫无保留地与各国分享抗疫经验；开设向所有国家开放的新冠疫情防控网上知识中心；向150多个国家和9个国际组织提供抗疫援助，为有需要的34个国家派出36支医疗专家组；积极推进药物、疫苗研发合作和国际联防联控，为全球疫情防控提供力所能及的支持，也为合力构建人类卫生健康共同体写下现实注脚。

共同命运，共克时艰。一年来，受疫情冲击，全球经济陷入二战以来最严重衰退。联合国发布的数据显示，2020年至2021年，全球经济产出累计损失将达8.5万亿美元。

面对疫情带来的重创，全球主要经济体综合施策，多国央行推出超宽松货币政策，并推出多轮经济救助计划；国际货币基金组织为成员国提供紧急援助，以最大限度缓解疫情冲击。

中国一方面以自身经济的快速复苏，为世界经济走出低谷带来信心；另一方面，以“一带一路”为代表的中国倡议也展现出强劲韧性和旺盛活力。数据显示，去年与合作伙伴共克疫情影响，在10多个“一带一路”多边合作平台下举办了30多场国际会议。2020年前8个月，中国与“一带一路”合作伙伴贸易额5.86万亿元人民币，中国企业在“一带一路”合作伙伴非金融类直接投资同比增长30%以上。中国以切实的发展数据和稳定的产业链供应链为全球疫情防控和经济复苏提供了有力支撑。

共同命运，携手担当。疫情之下，坚持多边主义和互利合作是各国加强宏观政策协调、推动经济复苏的唯一选项。联合国秘书长古特雷斯指出，“纵览当今世界，人们不难发现，强化而不是削弱国际合作，才有可能更好地实现人类共同福祉。”

疫情期间，中国同各国互利合作逆势前行，深化利益交融和民心相通，命运共同体建设迈出坚实步伐。中非团结抗疫特别峰会、中阿合作论坛第九届部长级会议、中拉应对疫情特别外长会议等的举办，巩固增强了中国与伙伴间友好互助的传统；参与制定二十国集团缓债倡议、推动落实《联合国2030年可持续发展议程》、与联合国共同举办减贫与南南合作高级别会议，则充分体现了中国维护发展中国家共同利益的价值取向；中国积极参加应对气候变化国际合作，主动参与新兴领域的国际规则制定，充分展现了中国对“绿色发展”的坚定决心，彰显负责任大国担当。

当前，世纪疫情和百年变局交织，各国人民生命安全和身体健康仍遭受威胁，世界经济低迷。与此同时，全球治理体系和多边机制受到冲击，强权政治、冷战思维沉渣泛起，保护主义、单边主义抬头。面对人类发展面临的空前挑战，“人类命运共同体”仍然是中国回应给世界的“破题”思路。

“要坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。”从联合国成立75周年纪念峰会，到亚太经合组织领导人非正式会议；从金砖国家领导人会晤，到二十国集团领导人峰会，习近平多次发表重要讲话，重申中国将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，用实际行动为建设美好世界作出应有贡献。

正如习近平所言，“(各国)要超越国家、民族、文化、意识形态界限，站在全人类高度，推动构建人类命运共同体，共同建设好我们赖以生存的地球家园。”面对变局“大考”，人类命运共同体理念是世界进步、人类发展的重要思想引领。只有各国以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以合作共赢代替零和博弈，人类才能共享发展成果，同掌世界命运。(完)

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