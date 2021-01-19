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别了，蓬佩奥

2021年01月19日15:40 | 来源：解放军报
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美国政府在一波三折中即将完成换届交接，被《华盛顿邮报》评为“史上最差国务卿”的蓬佩奥，也将演完他在“纸牌屋”里的荒诞戏。

就在即将卸任之前，蓬佩奥依然在扮演着政治“匹诺曹”的角色，在疫情防控、台海、新疆、香港等议题上频频炮制谎言、大搞“末日疯狂”，企图将“遗毒”包装成“遗产”，继续祸害荼毒中美关系。

过去数年中，蓬佩奥堪称是搞“谎言外交”的登峰造极者。作为一名曾任职中情局局长的国务卿，他在争议之中上任。几年来，这个经常把“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀”挂在嘴边的无良政客，迅速将美国国务院“中情局化”，其言其行歇斯底里、毫无下限，屡屡突破世人的文明认知，极尽羞辱了外交官的职业操守。日前，有美国媒体专门刊文指出：“蓬佩奥的谎言太多了，多到连一份报纸都不足以记录他所有的谎言。”

物以类聚，人以群分。近年来，一拨蓬佩奥式的美国政客动辄颠倒黑白、信口雌黄。他们肆意挥舞极限施压之矛，苟行极尽无耻之举，大搞单边主义、霸权主义，对国际秩序造成前所未有的破坏，遭到国际社会越来越多的反对与谴责。曾任欧洲理事会主席的图斯克如此感叹：“有这样的朋友，谁还需要敌人？”

“谎言外交”，害人害己。蓬佩奥任上对美国同其他国家关系、对美国家形象和声誉所造成的损害，比以往任何一届政府都多。“美国形象”的幻灭，“民主灯塔”的黯淡，“国际双标”的驰名，身为国务卿的蓬佩奥可谓“功不可没”。这样的盖棺论定，不仅是中国广大民众的强烈感受，同时也是国际社会以及美国国内许多坚守良知之士的普遍共识。

疫情暴发以来，蓬佩奥的荒诞言行愈加令人唾弃。他不但不思抗疫，反而变本加厉推动断供世卫组织，“拆台”国际防疫合作，顽固推行对别国的所谓制裁，致使人道主义灾难不断扩大。

特别是面对美国国内愈加汹涌的疫情，面对高居世界第一的疫情确诊和死亡人数，面对“我不能呼吸”的美国民众愤怒呐喊，身为国务卿的蓬佩奥居然熟视无睹。无怪乎人们感慨，蓬佩奥动辄扬言“与这国、那国人民站在一起”，却唯独不与美国人民站在一起。

被蓬佩奥式“谎言外交”攻讦抹黑最多的，中国无疑是其中一员。走马上任之初，蓬佩奥也就中美关系的发展说过一些“客套话”。然而，当汹涌疫情掀开某些美国政客的“治下之乱”时，当其失德失能失职亟需转移视线转嫁矛盾时，蓬佩奥等政客开始不断撕下自己伪善的面具，无所不用其极地“甩锅”中国。

非但如此，蓬佩奥还蓄意曲解中美交流合作的历史，践踏国际关系基本准则，让美国完全没有了一个大国应有的样子。尤其是他卖力撬动中美关系的“压舱石”，不断设置居心叵测的“绊脚石”，恶意满满地掀起破坏中美关系的狂风巨浪。只要能满足个人肮脏的政治私欲，他哪管中美关系“洪水滔天”。

就在去年，蓬佩奥在尼克松总统图书馆发表了臭不可闻的反华演讲，全面否定中美关系历史，极力渲染“中国威胁”，意图挑动意识形态对立，把世界重新引向对抗的老路、邪路。然而，这种充满着冷战腐臭的“咆哮”，不仅应者寥寥，就连美国人自己都看不下去。《纽约人》周刊网站评价说，“蓬佩奥的讲话损害美国长远利益，这届美国政府的对华政策与其他外交政策一样注定失败”。

谎言就是谎言，公道自在人心。蓬佩奥荒唐透顶的所作所为，让其变得人见人厌、国见国烦。他在卸任前计划的访欧行程，也因“不受待见”而被迫取消。在一条越走越窄的历史不归路上，蓬佩奥的身影愈发“茕茕孑立，形影相吊”。诚如中国外交部发言人华春莹日前所言，蓬佩奥之流为一己之私利不择手段打压中国，蓄意破坏中美关系，违背中美两国人民友好民意，必将遭到历史的审判。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。蓬佩奥等政客无耻谰言，丝毫撼动不了中国人民实现民族复兴的钢铁意志和铿锵步伐。面对百年未有之大变局，中国高举构建人类命运共同体旗帜，坚定站在历史正确的一边，为世界促发展，为人类谋健康，在危机时刻、巨变之年，彰显了负责任大国应有的风骨与担当。蓬佩奥对中国的抹黑攻讦，与中国社会的欣欣向荣、团结一心形成鲜明对比和强烈反差，也成为中国人民深刻认识自己、重新认识美国，进一步坚定“四个自信”，昂首迈步全面建设社会主义现代化国家新征程的生动教材。

蓬佩奥走了，蓬佩奥式的闹剧会彻底结束吗？在这个问题上，善良的人们不能太乐观、不应抱幻想。像他这样的无良政客，换身“马甲”，依然会继续兴风作浪，阻挠中美关系改善。对此，中美双方应一道努力，排除各种干扰阻力，对蓬佩奥留下的政治“遗毒”保持警醒、刮骨去毒。实现中美关系平稳过渡，这不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。

蓬佩奥走了，卸任前依然谎话连篇、聒噪不已。对此，借用当年毛泽东同志针对国际反华势力写下的这首词为其“送行”：“小小寰球，有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易。”

别了，蓬佩奥！

(责编：艾雯、刘叶婷)

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