人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

非洲多国增强新冠疫情防控力度

2021年01月19日15:34 | 来源：新华网
小字号

新华社洛美1月18日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心18日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例达到3262243例，累计死亡78911例，累计治愈2676896例。由于确诊人数持续增加，一些国家增强了疫情防控力度。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。南非是非洲确诊病例数和死亡病例数最多的国家，截至18日累计报告确诊病例1337926例，死亡病例37105例。摩洛哥和突尼斯截至18日分别累计报告确诊病例459671例和180090例。

塞内加尔内政部长迪奥姆18日晚通过国家电视台宣布，将从19日0时起在达喀尔大区和捷斯大区继续实施晚9点至次日早5点的宵禁，为期8天。

卢旺达总理办公室18日发布公报说，鉴于首都基加利近期新冠确诊病例数激增，该市重新实施“禁足令”，即时生效。该市居民除购买生活必需品等活动外禁止外出，所有学校和非民生必需经营场所关闭。

马拉维总统查克维拉17日晚宣布一系列疫情防控措施，包括所有学校关闭3周；酒吧等所有营业场所在晚8点前结束营业，严禁此类场所提供堂食服务；商铺等晚5点前关闭；公共场所未戴口罩者将面临罚款；禁止在晚9点至次日早5点期间外出；宗教等集会活动参与人数不得超过50人等。

加纳总统阿库福-阿多17日晚在电视讲话中说，加纳不断增加的新冠确诊病例数令人忧心，为此政府将派出警力监督民众在公共场所戴口罩，并确保夜店、酒吧、电影院和海滩等场所没有违规开放营业。

安哥拉卫生部长卢图库塔16日宣布，从当天开始，该国机场将对所有海外入境旅客进行核酸检测，并在15分钟内出结果。检测结果呈阳性者将被送往医院隔离，呈阴性者须强制居家隔离10天后再接受检测，结果为阴性方可解除隔离。

津巴布韦总统姆南加古瓦18日再次呼吁民众遵守防疫规定，以应对该国第二波新冠疫情。他呼吁所有民众“非必要不出门”，并遵守世界卫生组织的建议和该国的防疫规定，如勤洗手、外出戴口罩、保持社交距离等。（执笔记者：田耘；参与记者：汪平、许正、吴长伟、张改萍、白林、赵宇鹏、荆晶、张玉亮、邢建桥、滕军伟、吕天然）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved