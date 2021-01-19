新华社洛美1月18日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心18日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例达到3262243例，累计死亡78911例，累计治愈2676896例。由于确诊人数持续增加，一些国家增强了疫情防控力度。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。南非是非洲确诊病例数和死亡病例数最多的国家，截至18日累计报告确诊病例1337926例，死亡病例37105例。摩洛哥和突尼斯截至18日分别累计报告确诊病例459671例和180090例。

塞内加尔内政部长迪奥姆18日晚通过国家电视台宣布，将从19日0时起在达喀尔大区和捷斯大区继续实施晚9点至次日早5点的宵禁，为期8天。

卢旺达总理办公室18日发布公报说，鉴于首都基加利近期新冠确诊病例数激增，该市重新实施“禁足令”，即时生效。该市居民除购买生活必需品等活动外禁止外出，所有学校和非民生必需经营场所关闭。

马拉维总统查克维拉17日晚宣布一系列疫情防控措施，包括所有学校关闭3周；酒吧等所有营业场所在晚8点前结束营业，严禁此类场所提供堂食服务；商铺等晚5点前关闭；公共场所未戴口罩者将面临罚款；禁止在晚9点至次日早5点期间外出；宗教等集会活动参与人数不得超过50人等。

加纳总统阿库福-阿多17日晚在电视讲话中说，加纳不断增加的新冠确诊病例数令人忧心，为此政府将派出警力监督民众在公共场所戴口罩，并确保夜店、酒吧、电影院和海滩等场所没有违规开放营业。

安哥拉卫生部长卢图库塔16日宣布，从当天开始，该国机场将对所有海外入境旅客进行核酸检测，并在15分钟内出结果。检测结果呈阳性者将被送往医院隔离，呈阴性者须强制居家隔离10天后再接受检测，结果为阴性方可解除隔离。

津巴布韦总统姆南加古瓦18日再次呼吁民众遵守防疫规定，以应对该国第二波新冠疫情。他呼吁所有民众“非必要不出门”，并遵守世界卫生组织的建议和该国的防疫规定，如勤洗手、外出戴口罩、保持社交距离等。（执笔记者：田耘；参与记者：汪平、许正、吴长伟、张改萍、白林、赵宇鹏、荆晶、张玉亮、邢建桥、滕军伟、吕天然）

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