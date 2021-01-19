新华社日内瓦1月18日电（记者刘曲）世界卫生组织主导的大流行防范和应对独立小组18日发布报告说，面对新冠大流行，世界并未做好准备，人们应采取更果断和有效的行动，减少大流行造成的整体破坏。

这是该独立小组发布的第二份进展报告。报告指出，人们在防范和应对大流行病方面存在不足，因此需要做出改变。

报告说，需要全面实施能够遏制大流行的公共卫生措施。及早发现病例、接触者追踪和隔离、保持社交距离、限制旅行和聚会、佩戴口罩等措施必须继续大规模实施，即使在疫苗接种推广时亦是如此。

此外，应对大流行必须去纠正而不是加剧不平等现象。例如，在获得诊断工具、治疗手段和基本用品等方面，应防止国家内部和国家之间出现不平等。

报告还说，现有全球大流行预警系统有必要与时俱进，进入数字化时代，使快速应对流行病风险成为可能。同时，人们没有严肃对待大流行病可能带来的生存风险、世卫组织未能充分发挥应有作用等也有待改进。

独立小组认为，新冠大流行应发挥催化剂作用，推动从社区到国际层面在将来防范此类事件时有根本性和系统性改变。例如，除卫生机构外，不同政策领域的机构也应成为有效防范和应对大流行病的一部分；应制定一个新的全球框架来支持预防和保护人们远离各种大流行病等。

大流行防范和应对独立小组由世卫组织总干事根据2020年5月举行的世界卫生大会相关决议设立。

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