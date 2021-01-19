新华社华盛顿1月18日电（记者刘品然）美国总统特朗普18日说将于本月26日起取消针对部分国家的旅行限制措施，当选总统拜登的过渡团队随即表示就职后将继续实施这些限制措施。

特朗普当晚宣布，美国此前因新冠疫情蔓延而对欧洲申根区成员国、英国、爱尔兰和巴西的旅行限制措施将于美东时间1月26日凌晨0时1分起取消。

拜登的发言人珍·普萨基随即在社交媒体上表示，鉴于疫情仍在恶化以及全球多地出现更具传染性的变异新冠病毒，现在不是取消国际旅行限制措施的时候。她还说，拜登政府无意在26日取消这些限制措施，还将计划在国际旅行中加强公共卫生措施。

拜登将于20日宣誓就任美国第46任总统。

美国约翰斯·霍普金斯大学18日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过2400万例。据美国疾病控制和预防中心本月12日宣布的一项新规定，乘飞机入境美国的旅客在起飞前3天内进行新冠病毒核酸检测，登机前提供检测阴性或曾感染新冠但已康复的证明。该规定将于本月26日起生效，根据这项规定，航空公司必须拒绝不能提供相关证明的乘客登机。

美国政府于去年3月对欧洲申根区26个成员国以及英国、爱尔兰实施旅行限制措施，并于同年5月对巴西实施旅行限制措施。

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