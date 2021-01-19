新华社北京1月19日电 综合新华社驻外记者报道：多个国家的媒体日前纷纷刊发文章，批评行将离任的美国国务卿蓬佩奥近期一系列低劣言行。

美国《华盛顿邮报》文章说，美国总统选举结果确认以来，特朗普政府许多官员已经淡出人们的视线，而蓬佩奥几乎每天都要宣布所谓“重大外交政策”，为拜登团队未来施政制造障碍。

美国《堪萨斯城明星报》评论指出，蓬佩奥担任国务卿期间的表现，令世界看待美国的眼光中带着“悲伤、愤怒和怜悯”。蓬佩奥下台后，美国会更好。

泰国《曼谷邮报》刊文说，一支被击败的军队撤退时，往往会在路上埋设地雷，以延缓对方追击的速度，给胜利者造成伤亡，并且让失败者在恐慌和绝望中做所谓“有目的”的事。这就是蓬佩奥现在所做的。这就是为什么有欧洲国家官员最近将蓬佩奥称为“政治纵火狂”，因为他正在实施“焦土政策”。

英国《卫报》评论说，蓬佩奥颠覆了既定政策，采取了极端强硬的立场，以提高自己在特朗普团队中的个人地位。近来，蓬佩奥又花费大量时间，肆无忌惮地在全球铺设“陷阱”和外交“雷区”。（参与记者：梁希之、王亚光）

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