新华社联合国1月18日电 联合国安理会18日就联合国与阿盟合作问题举行视频公开会。中国常驻联合国副代表戴兵在发言中说，中方支持联合国同阿盟根据《联合国宪章》第八章的精神加强合作，为维护地区以及国际和平与安全发挥更大作用。

戴兵表示，应推动落实全球停火倡议，稳定中东地区安全局势。各国命运紧密相连，首要任务是停火止暴，团结抗疫，拯救生命。希望联合国同阿盟加强协调，推动冲突局势降级降温。同时，应警惕恐怖主义势力趁机坐大，防止恐怖分子在中东北非地区及地区以外流窜。

戴兵指出，应该坚持对话协商，推动政治解决热点问题。中东北非诸多热点问题盘根错节，解决起来绝非一朝一夕之功。国际社会应保持团结，坚持政治解决大方向，致力于促进对话谈判，建设性管控局势。阿盟可利用自身优势，在预防冲突、斡旋调解等方面发挥独特作用。有关冲突方应相互尊重，求同存异，不断增进相互理解和信任。

戴兵说，应发挥多边主义优势，搭建地区安全对话平台。中方反对在国际关系中动辄使用武力或以武力相威胁，反对外部干涉、强权政治和霸凌主义。任何国家都不能为了地缘政治私利制造冲突和混乱。中方期待联合国驻阿盟联络办公室为搭建地区安全对话平台发挥积极作用。

戴兵强调，要消除冲突根源问题，以发展促和平。地区动荡的一个重要根源就是发展不足，最终出路在于可持续发展。我们要在有效防控疫情前提下，鼓励和支持有关国家开展经济重建。国际社会应支持阿拉伯国家探索符合国情的发展道路，建立互利共赢的合作伙伴关系，实现经济和社会进步。

戴兵表示，中阿友谊深厚牢固。中国重视阿盟作用，积极支持阿拉伯国家以阿盟为平台协调应对面临的困难和挑战，实现稳定和发展。中方将同阿拉伯国家继续携手同行，以共建“一带一路”为主线，支持彼此国家发展和民族复兴，稳步推进抗疫等各领域务实合作，共同开创和平安宁、共同繁荣的美好未来。

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