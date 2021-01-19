新华社华盛顿1月19日电 （国际观察）美国严阵以待总统权力交接

新华社记者孙丁 徐剑梅 邓仙来

美国当选总统、民主党人拜登定于20日宣誓就任美国第46任总统。第45任总统、共和党人特朗普当天将卸任。

近来，美国国会骚乱阴云未散，首都华盛顿安保严密堪比战地，其他一些地区气氛也高度紧张，安全措施全面升级。加之特朗普已明确表示将破例不出席拜登就职典礼，许多美国媒体形容此次总统权力交接“史无前例”。

华盛顿堪比战区

白宫和国会大厦戒备森严，国家广场周围路段几乎全线车辆限行，全副武装的国民警卫队队员、安保人员和重型军用车辆层层把守，重点区域和重点建筑周围竖起围栏……这是记者在华盛顿特区看到的景象。法新社用伊拉克首都巴格达“绿区”来类比此刻的美国首都。

1月6日发生的国会暴力事件不仅成为特朗普再次遭众议院弹劾的导火索，而且让总统权力交接笼罩上浓重阴霾，引发各方对拜登就职典礼能否安全举行的担忧。

特朗普此前宣布首都华盛顿于1月11日至24日处于紧急状态，并授权国土安全部和联邦紧急措施署“调动和提供必要设备和资源”，协调帮助就职典礼前后的联邦和地方安保工作。美国特工处华盛顿地区负责人马修·米勒日前表示，决不允许混乱和非法行为再次发生。

五角大楼调派2.5万名国民警卫队队员参与就职典礼安保工作。美国《国会山》日报网站称此为“华盛顿历史上最大规模的安保驻军”。对比之下，目前驻阿富汗和伊拉克的美军总数不过约5000人。美国有线电视新闻网主播沃尔夫·布利策在社交媒体上说，华盛顿现在的样子就像巴格达、摩苏尔等战乱地区，让人感到“很悲哀”。

另据美国媒体报道，美国联邦调查局正在对所有进驻华盛顿的国民警卫队队员进行审查，以防出现“内部袭击”。美国代理国防部长克里斯托弗·米勒18日在一份声明中说，没有情报显示存在“内部袭击”威胁，但在保证华盛顿安全的问题上不会留任何死角。

多地气氛紧张

国会暴力事件后，特朗普在各方压力下承诺把注意力放在权力平稳有序过渡上。他日前在一份声明中呼吁“不要出现任何暴力、违法和破坏行为”。

但美国联邦调查局依然警告说，从16日开始，全美50个州的首府和华盛顿特区可能发生武装示威活动。国民警卫队司令丹尼尔·霍坎森表示，各地国民警卫队与当地执法部门正保持密切协调，以提供所需的支持。

过去几天，多个州的议会大楼外出现示威活动，规模不大，总体平和。有些地方的示威活动中还有人持枪，但未发生暴力事件。

据悉，多州首府已经提升戒备，在州议会大楼外加强安保，至少有十几个州已启用国民警卫队协助治安。总统权力交接在即，全美严阵以待，这在美国历史上十分罕见。《华盛顿邮报》刊文说，各州议会大楼如今采取“非比寻常的安保措施”，反映出美国当下的不安状态。

特朗普缺席破惯例

据美国总统就职委员会介绍，拜登和当选副总统哈里斯将于20日中午在国会大厦西侧外分别宣誓就职。考虑到新冠疫情，受邀出席典礼的人数大幅减少，加上国家广场暂时对公众关闭，民众摩肩接踵的景象将不会出现。

美国前总统奥巴马、小布什和克林顿都计划出席此次就职典礼。副总统彭斯也宣布会参加，并且已经给即将接替他的哈里斯打电话表示祝贺。

不过，特朗普已公开表示不会出席拜登的就职典礼。这将使特朗普成为美国历史上第四位缺席继任者就职典礼的卸任总统，也是150多年来头一次。尽管美国没有明文规定卸任总统必须参加新总统的就职典礼，但双方共同亮相属于惯例，象征权力和平交接。此外，特朗普迄今未打电话祝贺拜登当选或承认自己败选，这些都打破了美国政治惯例。

据美国媒体报道，特朗普计划在20日上午就职典礼开始前离开白宫，到停放“空军一号”总统专机的马里兰州安德鲁斯联合基地参加卸任仪式，随后乘“空军一号”前往佛罗里达州海湖庄园。有分析人士认为，特朗普是想以总统身份回家。而皮尤研究中心近期一项民调显示，超过三分之二的受访者希望特朗普离任后不再作为重要公众人物频频抛头露面。（参与记者：兴越）

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