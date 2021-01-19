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世界经济论坛“达沃斯议程”对话会聚焦重建各方信任

2021年01月19日13:49 | 来源：新华网
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新华社日内瓦1月18日电（记者凌馨）总部位于日内瓦的世界经济论坛18日宣布，将于25日至29日在线上举行“达沃斯议程”对话会。届时，全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人将围绕“把握关键之年，重建各方信任”主题，分析新冠疫情下全球面临的多重挑战，寻求合作抗疫和经济复苏良方。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布在当天的新闻发布会上表示，面对疫情，世界各国愈发需要调整优先事务，改革社会经济系统。各方必须重建信任，增强国际合作。

此次对话会将围绕五大议题展开讨论，包括构建强韧、可持续和有凝聚力的经济体系，推动负责任的行业转型和增长，改善全球公域治理，利用第四次工业革命技术成果以及推动全球和区域合作。

世界经济论坛在新闻公报中说，新冠疫情表明，在错综复杂、相互依存的当今世界，任何机构或个人都不可能独力应对经济、环境、社会和技术各项挑战。“达沃斯议程”对话会将帮助领导者制定创新而大胆的解决方案，在抗击疫情的同时推动经济强劲复苏。

世界经济论坛每年年初在瑞士达沃斯举行年会。2021年，受疫情影响，世界经济论坛年会调整为5月在新加坡举行。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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