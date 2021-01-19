新华社联合国1月18日电 “77国集团和中国”主席国交接仪式18日以视频方式举行，几内亚正式接任2021年集团主席国。第75届联大主席博兹克尔、联合国秘书长古特雷斯、几内亚和圭亚那外长等出席交接仪式，中国常驻联合国代表张军出席并致辞。

张军积极评价2020年集团主席国圭亚那所做工作，祝贺几内亚就任2021年集团主席国，并表示中方将为几内亚履行职责提供有力支持。张军指出，新冠肺炎疫情引发全球性危机，严重影响各国经济社会发展，发展中国家遭受冲击最大。2021年是全球应对疫情、推进经济复苏的关键之年。

张军表示，“我们应共同做出努力，一是加强团结协作，推动国际抗疫合作沿着正确方向前进。二是践行多边主义，坚定维护发展中国家共同利益。三是坚持发展优先，加快经济稳定恢复和实现增长。四是强化发展合作，形成更为有利发展态势”。

与会各方高度赞赏2020年主席国圭亚那所做贡献，支持几内亚履行2021年主席国职责。各方积极评价“77国集团和中国”致力于维护多边主义、推动国际发展合作，期待集团成员强化团结互助，推动国际社会更加重视发展中国家面临的特殊困难和严峻挑战，加强抗疫合作，有效应对气候变化，实现疫后更好复苏。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。中国不是77国集团成员，但一贯支持该组织正义主张和合理要求。自上世纪90年代以来，中国同77国集团关系在原有基础上有了较大发展，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。

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