人民网约翰内斯堡1月18日电 （王磊）据南非政府网站消息，总统拉马福萨在18日发布的2021年第一个周报告中表示，南非在新的一年必须拥抱创新以重振本国经济。

拉马福萨表示，公共财政目前承受着极大压力。控制疫情所需的卫生应急经费，以及为协助企业和贫困家庭而采取的社会和经济救济措施，进一步加重了政府财务压力。目前南非经济的萎缩意味着税收大幅度下降，而由于全球总体需求下降以及国际旅行的限制，经济需要更长时间才能恢复。正是出于这些原因，南非需要创新，并专注于恢复经济的计划。

拉马福萨说，最近几周疫情恶化，新的确诊病例和相关的死亡病例增加。由于越来越多的人需要治疗，医院承受了巨大压力。尽管大多数经济部门已恢复运转数月，但恢复经济和工作岗位还需要一些时间。

拉马福萨警告说，2021年将“极具挑战性”。第二波疫情很可能会进一步加剧，严重威胁人民健康和经济复苏。他说，今年将是艰难的一年，但南非终将克服疫情，坚定地走上经济复苏之路。

随着更多人接种疫苗，南非政府还将在几周内开展大规模疫苗接种运动。拉马福萨表示这将挽救生命，并显著降低人群感染风险。

此外，南非政府还将推出总统就业刺激计划。该计划由总统府协调，由相关政府部门和不同行业实施。通过该计划，成千上万的失业者在提供有价值的社会服务时能够赚钱和学习。

拉马福萨还说，总统府和国家财政部正积极推行对经济增长有重要作用的措施，包括提升发电能力，提高南非港口的效率和竞争力，提高带宽网速以及缩短各类许可证获得周期等。

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