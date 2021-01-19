本报北京1月18日电 纪念党的对外工作100年暨中共中央对外联络部建部70年大会18日在北京举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席会议并讲话。他表示，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新、开拓进取，全面、主动做好新时代党的对外工作，努力为党和国家事业发展作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

王沪宁在讲话中回顾了党的对外工作100年来走过的不平凡历程特别是党的十八大以来取得的历史性成就。他表示，党的十八大以来，习近平总书记统揽中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，围绕加强党的对外工作作出一系列重要论述，深刻回答了一系列方向性、根本性、战略性重大问题，是做好新时代党的对外工作的根本遵循，必须长期坚持、抓好贯彻落实。

王沪宁表示，做好新时代党的对外工作，要围绕庆祝中国共产党成立100周年，讲好中国共产党的故事，增进国际社会对我们党的认知、认可、认同。要高举构建新型政党关系的旗帜，增强工作的系统性、整体性、协同性，加强同世界各国政党的交流合作，拓展全球政党伙伴关系网络。要发挥党的对外工作在国家总体外交全局中的重要作用，找准工作切入点和着力点，更好服务和推进中国特色大国外交，推动构建人类命运共同体。要全面加强党的领导和党的建设，以政治能力建设为重点抓好党的对外工作队伍建设，建设一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

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