据新华社北京1月18日电 全国人大常委会委员长栗战书18日在人民大会堂出席全国人大和柬埔寨国会视频交流活动开幕式。

栗战书说，刚刚过去的一年是人类历史上极具挑战的一年，同时也是中柬守望相助、携手抗疫，传统友谊进一步淬炼升华的一年。习近平主席同洪森首相保持经常性战略沟通，就新的历史条件下如何更好发展中柬关系达成重要共识，对各领域合作作出了战略指引。中柬签署的构建命运共同体行动计划，开启了双边关系的新时代。

栗战书强调，中柬是“铁杆朋友”和命运共同体。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。中方将坚定不移支持柬埔寨人民的正义事业，一如既往支持柬走符合本国国情的发展道路，继续为柬国家建设提供力所能及的支持帮助。中方愿积极同柬方开展疫苗合作。中柬之间最好的桥是友谊之桥、最好的路是共同发展之路。去年中柬双边自贸协定和区域全面经济伙伴关系协定先后签署，希望双方以此为契机，深挖经贸合作潜力，给两国人民带来更多实实在在的利益。

栗战书指出，2020年，中国全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。面对新冠肺炎疫情严重冲击，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，14亿中国人民团结奋战，夺取了抗疫斗争重大战略成果，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2021年，中国将乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国将要构建的新发展格局，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福包括柬埔寨在内的各国人民。欢迎柬方把握中国发展新机遇，积极深化对华合作。

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