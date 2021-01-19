邱海峰

1月18日，中国经济2020年答卷公布：国内生产总值（GDP）同比增长2.3%，达到1015986亿元人民币，历史上首次突破100万亿元关口。

理解这份答卷，绕不开“极不平凡”四个字。2020年，全球经济经历了极不平凡的一年：百年不遇的新冠肺炎疫情突然暴发，世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重的衰退，国际贸易和投资急剧萎缩。国际货币基金组织（IMF）预测2020年全球经济将下降4.4%。面对冲击，中国逆势突围，率先控制住疫情，率先实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，进而推动全年经济总量迈上百万亿元新台阶，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

这份答卷，书写了中国奇迹。从1952年的679亿元到2020年的1015986亿元，堪称世界经济史上的奇迹。沿着时间轨迹来看，中国1978年GDP为3679亿元，居全球第11位；2000年突破10万亿元，超过意大利成为世界第六大经济体；2010年突破40万亿元，超过日本成为世界第二大经济体；2016年以来一路高歌猛进，接连突破70万亿元、80万亿元、90万亿元。20年内，中国GDP增长至10倍，并在2020年突破百万亿元大关。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院院长加雷特感叹，自1978年以来，中国经济加速发展，可能是世界历史上“最伟大的经济奇迹”。

这份答卷，彰显了中国实力。从规模来看，以美元计，2020年中国GDP达到14.7万亿美元左右，预计超过世界排名第三至第六位的日本、德国、印度、英国4个国家GDP之和。不仅是经济总量的跃升，过去一年，科技创新日趋活跃，信息、商务等现代服务业持续发展，人均GDP稳居中等偏上收入国家行列，最终消费支出超过55万亿元……供需两端齐发力，中国经济体系整体效能持续提升，为构建新发展格局奠定了坚实基础。

这份答卷，见证了中国贡献。近年来，中国经济总量持续攀升，占世界经济的比重不断提高，成为世界经济发展动力最足的火车头。2020年，中国GDP占世界的比重由2019年的16.3%进一步升至17%左右，对世界经济增长贡献率有望超过30%。经济合作与发展组织则预计，2021年，中国对全球经济增长的贡献将超过1/3。世界银行1月5日发布的《全球经济展望》报告指出，全球经济今年可能的增长“很大程度上基于对中国经济反弹的预期”，否则全球经济的“复苏程度将更加缓慢”。

成绩固然喜人，前路却非坦途。中国仍然是世界上最大的发展中国家，人均GDP与主要发达国家相比还有较大差距，发展不平衡不充分问题依旧突出。面对挑战与差距，唯有艰苦奋斗，久久为功，方能推动“中国号”经济巨轮继续破浪前行，驶向复兴彼岸。

（作者为本报评论员）

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