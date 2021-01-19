新华社东京1月18日电（记者郭丹）日本首相菅义伟在18日开幕的第204届例行国会上发表施政演说，强调将继续完善抗疫措施、开展疫苗接种，并将继续推动绿色经济和数字经济改革。

菅义伟在演说中表示“将站在与新冠病毒斗争最前线”，与地方政府相关人员合作，共同克服困难局面。他说，政府将进一步要求餐饮业缩短营业时间，并已完善相关奖惩措施。他还表示，日本将在对安全性、有效性进行审查的基础上，尽量在2月下旬前做好疫苗接种准备。

菅义伟表示，绿色经济是促进产业结构升级、推动经济增长的关键。若绿色发展战略得以实现，不仅将为日本带来巨大经济效益，创造大量工作机会，还将使日本率先进入“脱碳社会”。他还宣布，日本数字厅将于今年秋天启动，以主导日本数字化改革。

菅义伟再次表达了如期举办奥运会的决心，表示将把奥运会办成“给世界带来希望和勇气的大会”。

谈及外交政策时，菅义伟表示，日美同盟是日本外交与安保基轴，希望尽早与美国当选总统拜登会面，进一步巩固日美关系。就日中关系，菅义伟指出，稳定的日中关系对两国、地区和国际社会都很重要。他还谈及日本与俄罗斯、韩国、朝鲜关系问题，并表示将深化与东盟、澳大利亚、印度及欧洲国家合作。

此外，菅义伟在演说中还谈及振兴地方经济及少子老龄化对策。2021年是东日本大地震10周年。菅义伟表示，将全力以赴投入福岛及东北地区的复兴大业之中。

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