新华社首尔1月18日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅18日在总统府青瓦台表示，他愿意与朝鲜最高领导人金正恩在任何时间、任何地点举行会晤，同时考虑到疫情影响也可通过非面对面的方式与金正恩进行对话。

文在寅当天在青瓦台举行2021年新年记者会时做出这一表态。他说，他的总统任期所剩时间不多，希望在剩余任期内尽最大努力改善韩朝关系，但不会匆忙行事。

文在寅表示，韩朝可以通过对话进行包括人道主义领域等在内的合作。“这不仅有助于发展南北关系，还会成为朝美对话的推动力，从而形成良性循环。”

谈到朝美关系时，文在寅说，朝美领导人2018年在新加坡举行会晤并达成共识，但此后未能取得进一步进展令人遗憾。新加坡会晤中，朝美双方互相做出了承诺，履行承诺的过程十分重要，但履行这些承诺不可能一蹴而就，而应该分阶段完成，双方步调保持一致。他相信，如果美国新政府以崭新姿态展开朝美对话，吸取过去成功经验和失败教训，一定能取得好的成果。

文在寅说，他认为金正恩对和平、对话以及无核化的意愿都非常明确，朝鲜希望得到体制保障、与美国实现关系正常化。如果朝美双方能就如何将新加坡会晤共识转化成具体方案展开密切对话，则能够找到问题解决方案，韩国也将为此发挥最大作用。

2018年6月12日，金正恩和美国总统特朗普在新加坡举行首次朝美首脑会晤，并签署关于半岛无核化等的联合声明，表示两国将建立新型关系并共同努力构建朝鲜半岛持久稳定和平机制。但双方2019年2月在越南河内举行的第二次首脑会晤无果而终，朝鲜半岛无核化谈判就此陷入僵局。

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