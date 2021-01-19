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中国军医专家组获颁柬埔寨“和平骑士勋章”

2021年01月19日09:03 | 来源：新华网
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新华社金边1月18日电（记者毛鹏飞）柬埔寨国防部18日在位于金边的柬埔寨王家军总医院举行仪式，为中国人民解放军第15批援柬医疗专家组暨海军军医大学第9批医疗专家组颁发“和平骑士勋章”及荣誉证书，表彰他们在帮助柬埔寨抗击新冠疫情和提高王家军总医院诊疗救治水平方面作出的突出贡献。

授勋仪式上，柬埔寨国防部后勤与财务总局副局长比真为中国军事医疗专家组成员谌卫、缪小勇、张磊、曹嘉和余逸之佩戴勋章。

中国驻柬大使馆武官李景峰在授勋仪式上致辞时说，中国援柬军事医疗专家组的工作是中柬两国合作的缩影，也是践行中柬命运共同体核心要义在军事卫生勤务领域的集中体现，这一品牌必将持续下去，以更好地服务中柬两国人民。

王家军总医院院长利索万说，中国军事医疗专家组持续15年的援助，真正体现了柬中两国、两军“铁哥们儿”一样的情谊。

第15批军事医疗专家组于2020年1月来柬。针对全球肆虐的新冠疫情，医疗专家组成员和王家军总医院的同行建立了医院感染管理体系，抽调发热门诊工作组，严格人员管控流程，制定疑似病例诊疗规范。时至今日，王家军总医院住院患者、医护人员未出现新冠病毒感染病例，为王家军乃至柬埔寨的疫情防控树立了标杆。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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