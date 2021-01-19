因所乘包机发现新冠确诊病例，72名准备参加澳大利亚网球公开赛的选手在澳大利亚墨尔本市接受严格隔离。一些运动员在社交媒体抱怨，更有甚者无视隔离规定，受到不少澳大利亚网友批评。

墨尔本所属维多利亚州政府承诺，不会“特殊照顾”澳网选手。

【球员怨声载道】

2021年澳网公开赛定于2月8日举办，参赛选手本月14日起陆续抵达。来自美国洛杉矶、阿拉伯联合酋长国阿布扎比和卡塔尔多哈的三架包机发现确诊病例。

澳网赛事主办方要求所有参赛选手抵达后必须隔离14天，其间每天可在确保安全的场地训练5小时，不能离开隔离酒店。那72名接受严格隔离的选手则不能离开酒店房间，意味着他们只能使用房间内的健身器材锻炼。

上述情况令不少选手措手不及、焦虑不安。法新社报道，一些选手朝酒店房间窗户、墙壁扔球练手，还有人在社交媒体抱怨，指认赛事主办方没有明确告知隔离方案、担心隔离影响比赛发挥，个别选手措辞“不客气”。

法国网球名将阿莉泽·科尔内上周末在推特抱怨澳方的隔离要求“精神病一般”，18日为此道歉：“我应该向澳大利亚人道歉。你们对我这条不知分寸推文的反应，让我意识到你们过去一年经历了什么。”

塞尔维亚网球明星诺瓦克·焦科维奇（又译德约科维奇）所乘包机没有出现确诊病例。他正在南澳大利亚州首府阿德莱德隔离。一家西班牙语网球网站报道，尽管未受最严格隔离，焦科维奇依旧不满，向澳网赛事总监克雷格·泰利提出缩短隔离时长、转到私人住宅隔离、改善伙食等要求。

【网友愤愤不平】

部分澳网选手隔离期间的言行令澳大利亚网友不满。一些人质疑，澳大利亚政府实施严格的边境管控致使不少澳大利亚公民滞留海外，为何可以允许澳网选手及其随行人员千余人入境。

澳大利亚去年3月起实施严格边境管控，每周仅允许规定人数的澳大利亚公民及亲属入境。

网友丹尼尔·布利克利在推特留言：“如果想在疫情期间去澳大利亚，你必须得是运动明星、电影明星或者媒体大亨。仅持有公民身份和澳大利亚护照还不够。”

另有网友说，承办澳网赛事的经费应该用来改善入境隔离设施或者改革医疗卫生体系，以便更多滞留海外的澳大利亚人尽早回家。

一些网友担心墨尔本会再度“封城”。一名网友抱怨：“我们不想让这些网球运动员来这里……可能让我们再次接受严格的疫情管控措施。”

【维州一视同仁】

面对质疑，维多利亚州政府赶忙澄清。

维州首席医疗官布雷特·萨顿说，承办澳网并没有影响滞留海外澳大利亚人的回国进程。州长丹尼尔·安德鲁斯18日在记者会上说，正在接受隔离的澳网选手“不会受到特殊待遇”。

谈及焦科维奇提要求的相关报道，安德鲁斯说，选手们可以自由提要求，但不会被接受，选手们启程以前对澳方隔离规定都有所了解。“这里没有特殊照顾，因为病毒不会特别对待你，我们也一样。”

澳政府新冠隔离专员埃玛·卡萨17日说，个别澳网参赛选手因违反隔离规定可能面临至多2万澳元（约合9.96万元人民币）罚款。一名男选手曾经把酒店客房房门打开，与走廊中的人交谈。

澳大利亚打算2月底启动新冠疫苗大规模接种。政府首席医疗官布伦丹·墨菲18日说，即便大多数人接种了新冠疫苗，预期澳大利亚2021年不会恢复出入境自由，因为无法确定大规模接种能否阻断病毒传播。

路透社报道，澳大利亚迄今累计确诊超过2万例本土病例，累计病亡909人，18日本土病例零新增。（杜鹃）（新华社专特稿）

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