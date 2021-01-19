新华社日内瓦1月18日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞18日表示，新冠疫情持续时间已有一年，世卫组织所有会员国及世卫组织自身应从疫情中汲取三个教训，分别涉及对疫情的准备和应对、人与动物和地球的关系以及加强世卫组织建设等方面。

谭德塞在当天举行的世卫组织执委会会议上发言时表示，这三个教训适用于所有人，是未来“学习、变革、创新和成长所需要的”。

首先，在对大流行的准备和应对方面，新冠疫情让世界上即使最富有、最强大的国家都感到惊讶和措手不及，这暴露出各国在应急准备方面普遍存在投入不足的问题。谭德塞认为，新冠大流行表明，以往根据专家对各国防疫准备状况的评估而推出的一些疫情应对工具已显不足。

其次，人们应该认识到，人类、动物和地球的健康是紧密交织在一起的。由于近年来70%以上新发现的疾病与动物的传播有关，谭德塞敦促各国从根本上加强监测和管理人类、动物和生态系统之间的接触风险，以保护和促进人类健康。他同时呼吁解决影响人类、动物和地球之间关系的各种问题，包括森林砍伐、过度开垦、环境污染、气候变化等。

第三，世界需要一个强大的世卫组织。谭德塞表示，各会员国已确定世卫组织未来面临的最大障碍之一是可持续和可预测的筹资。为此，他要求世卫组织基金会在未来3年从新的渠道筹集10亿美元，将其中的70%至80%用于世卫组织自身，剩余资金用于其他公共卫生组织，重点是民间组织。

谭德塞表示，世界仍面临着前所未有的危险，但也有一个前所未有的机会，“让健康成为发展的脉搏，在此基础上建设一个更安全、更公平的世界”。

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