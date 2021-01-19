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拜登拟叫停美加输油管道建设引加方关切

2021年01月19日08:53 | 来源：新华网
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加拿大媒体18日报道，美国当选总统约瑟夫·拜登打算就职后撤销“拱心石XL”输油管道项目许可。这一在建管道旨在从加拿大向美国输送石油，在美国备受争议。

上述消息引发加拿大驻美国大使和加地方政府关切。

【拜登拟撤销】

多家加拿大媒体以拜登过渡团队文件和知情人士为来源报道，拜登拟于20日就职当天签署行政令，撤销现任总统唐纳德·特朗普授予这一项目的许可。

加拿大通讯社获得的文件写道，拜登将以撤销这一项目许可等举措“撤回特朗普的环境（领域）行动”。

拜登2015年任副总统时，时任总统贝拉克·奥巴马暂停这一项目建设，称这一项目将主要令加方获益并且会增加温室气体排放。特朗普2017年授予这一项目许可。

一名了解拜登想法的人士18日告诉路透社，拜登正在筹划撤销这一项目许可，最快就职当天动手。

“拱心石XL”项目是拱心石输油管道第四期。管道前三期北起加拿大艾伯塔省，分别铺设至美国伊利诺伊州、俄克拉何马州和得克萨斯州，2010年起陆续投入使用。

按规划，“拱心石XL”管道从艾伯塔省延伸至美国中部内布拉斯加州。这一项目的加拿大境内部分正在建设。但在美国，项目遭遇涉及环境的起诉，建设缓慢，2020年大部分时间停滞。环保组织认为它可能污染沿途地下水，增加温室气体排放。

【加方欲争取】

拱心石输油管道由加拿大“TC能源”公司和艾伯塔省政府联合所有。TC能源公司在加拿大、美国和墨西哥建设和运营能源设施。

加拿大驻美国大使柯尔丝滕·希尔曼18日在声明中说，“拱心石XL”项目符合加美两国应对气候变化的行动要求，她作为大使将继续推动这一项目。

艾伯塔省省长贾森·肯尼在社交媒体上写道，看到拜登打算撤销项目许可的报道，他“深为关切”。“如果即将上台的美国政府撤销‘拱心石XL’的许可，艾伯塔省将与TC能源一道以各种法律途径保护我省在项目中的利益。”

肯尼称，取消这个项目将削弱美加关系，并且会令美国更加依赖从石油输出国组织（欧佩克）成员国进口石油，“有损美国国家安全”。

加拿大反对党保守党领导人埃林·奥图尔呼吁总理贾斯廷·特鲁多“立即与即将上台的美国政府联系”，阻止美方行动。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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