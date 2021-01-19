86年前，江苏宜兴籍的留法青年学者胡焕庸在地图上画了一条线，整个地理学界为之轰动，并将此线命名为“胡焕庸线”。这是一条与400毫米等降水量线基本重合的人口地理分界线，也是一条总体上区隔土地肥沃与贫瘠的分界线。当年，“胡焕庸线”东南一侧的土地供养着全国96%的人口。这条人口地理分界线，暗合气象上的降雨线、地貌区域分割线，蕴藏着神奇的规律性和生命力。区域不平衡、领域不平衡……中国的发展问题，先天上就受到自然条件禀赋差异的严重制约。

656万：“宝贵财富”和“有生力量”

“各出所学，各尽所知，使国家不受外侮，足以自立于地球之上。”“中国铁路之父”、欧美同学会创始人之一詹天佑如是说。

1978年至2019年度，各类出国留学人员累计达656.06万人，其中165.62万人正在国外进行相关阶段的学习或研究；490.44万人已完成学业，423.17万人在完成学业后选择回国发展，占已完成学业群体的86.28%。

2019年度我国出国留学人员总数为70.35万人，较上一年度增加4.14万人，增长6.25%；各类留学回国人员总数为58.03万人，较上一年度增加6.09万人，增长11.73%。

“实践证明，广大留学人员不愧为党和人民的宝贵财富，不愧为实现中华民族伟大复兴的有生力量。党、国家、人民为拥有并将更多拥有这样一大批人才而感到骄傲和自豪。”2013年10月21日，欧美同学会成立100周年庆祝大会上，习近平总书记指出。

如何让那些走出国门，学习西方发达国家先进科学技术、有着国际视野的留学人员进一步了解我们的国情？

在国情认知的基础上，如何体现自信、体现中国特色社会主义优势？

面对不断增长的流入流出的曲线和日新月异的供给需求，如何凝聚共识、发挥作用，形成留学人员群体的磅礴合力？近年来，欧美同学会以政治性、先进性、群众性为根本，探索出了一条立足基层、针对基础、面向基本的有效路径。

“知国情话自信”：那些到达的地方

欧美同学会积极创新方式方法、积极开展思想政治引领工作。2017年以来，欧美同学会策划多场“知国情话自信”海归系列恳谈会品牌活动，旨在通过座谈、考察、调研等形式，贯彻落实关于“增进留学人员对国情、社情、民情的了解”、“加强留学人员思想政治引领”的指示要求。

2017年6月，欧美同学会举办首届“知国情话自信”海归系列恳谈会，尝试采用以对话、恳谈的方式在双向互动交流中进行思想政治引领。复旦大学中国研究院院长张维为教授、中央党校党建部主任张志明教授以“中国共产党：道路、制度自信”为主题作专题讲座，从中国共产党建党史入题，讲述了中国共产党的苦难与辉煌，通过国际视角运用数据和实例比较阐释了中国特色社会主义道路、制度的建立与国际社会的赞誉。吴玉华、李新玉、李鼎鑫三位海归代表结合自己在国外工作生活的切身感受，对主讲嘉宾的观点进行了有效呼应和印证。

2017年7月，第二场“知国情话自信”海归系列恳谈活动在京举行。北京大学中文系教授、博士生导师韩毓海，中国人民大学马克思主义学院教授、博士生导师陶文昭以“中国共产党：理论、文化自信”为主题发表主旨演讲。中央党校教授孙劲松、北京师范大学中国易学文化研究院教授连劭名，时任北京市延庆区委常委、宣传部部长祁金利等围绕“留学人员如何树立理论自信、文化自信”展开对话。通过交流互动环节，解答了在场留学人员关于道路、制度方面的问题和疑惑，加深了留学人员对中国特色社会主义制度优越性的认识，坚定了走中国道路、坚持中国制度的信心。

“广大留学人员越知国情，越增责任感；越知世情，越增自信心；越是出国越是爱国；越是比较越是自信。通过开展适合留学人员特点的思想教育方式，在主客体的相互交流中受到自我教育，有利于潜移默化地树立‘四个自信’。”正如欧美同学会党组书记、秘书长王丕君所说。

“知国情话自信”海归系列恳谈会一方面组织留学人员代表赴嘉兴、六盘水、延安等地，追忆伟大的红船精神、长征精神、延安精神；另一方面，组织全国的留学人员代表从陕西梁家河到河北正定、从福建厦门从福州，从浙江到上海等，增进广大留学人员的情感共鸣、思想共鸣、实践共鸣。

西安市欧美同学会副会长兼秘书长肖冰一直记得2018年的“知国情话自信”走进陕西活动。11名“海归”来到梁家河。在这里，他们亲眼看到了总书记带领村民修建的沼气池、淤地坝和知青井，亲耳听到了总书记与村民同甘共苦、攻坚克难的感人事迹，亲身体会到了总书记的坚定意志和人民至上的情怀。

如今，肖冰和团队成员积极参与欧美同学会海归小镇（西安·信息技术）项目并充分调动全球海归投入到“一带一路”的伟大事业中，在西安打造丝路国际人才的聚集地和枢纽区，在“新丝绸之路”起点城市建设中发挥重要作用。

2019年4月，参加欧美同学会“知国情话自信”海归系列恳谈会的留学人员代表到余村参观学习，实地领悟“绿水青山就是金山银山”重要发展理念的科学要义。通过参观考察，留学人员代表感受到余村的巨大变化，对“绿水青山就是金山银山”的发展理念有了更深刻直观的认识，切实增强了坚持绿色可持续发展的使命感和责任感。

在嘉兴市南湖纪念馆，留学人员代表悉心感悟“开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神”为主要内涵的“红船精神”。留学人员代表表示，历史证明，我们只要坚定地继承红船精神，奋发图强，就一定会走得更远，走得更好。

2019年6月，欧美同学会“知国情话自信”海归系列恳谈会在宁夏西吉县启动。20余位留学人员代表前往将台堡，瞻仰红军长征会师纪念碑，接受革命传统和国情教育，并为欧美同学会首个国情教育基地揭牌。留学人员代表表示，通过这次参观学习，又一次深刻感受到中国共产党带领中国人民取得革命胜利的苦难辉煌和来之不易。

在河北，留学人员代表来到雄安新区、正定县塔元庄村、西柏坡纪念馆、中共中央旧址及李家庄中央统战部旧址学习考察，寻觅革命先辈的足迹，寻找前进力量，重温党的光辉历史，进一步坚定理想信念。

在福建，来自不同行业的海归代表参观古田会议会址、感悟“嘉庚精神”、学习“晋江经验”，共话爱国情怀，共谋发展之道。

欧美同学会副会长刘书瀚表示，“知国情话自信”海归系列恳谈会是开展留学人员群体思想建设的有益尝试与工作模式的创新，是一次寻根之旅、思想之旅、理想之旅，让留学人员深刻地感受到中国共产党坚定理想、百折不饶的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神。

甘肃欧美同学会副会长段建玲说：“红船精神承载了建国历史，蕴含了党的根源、体现党的本色，成为全党不可磨灭和不可替代的记忆，将继续成为我们起航新征程的精神动力。”

不忘初心：传承与纪念

毛主席对广大留学人员和青年一代提出殷切期望，委以历史重托，让整整一代中国人都拥有过感同身受的共鸣。2017年11月16日，欧美同学会举行纪念毛泽东同志“希望寄托在你们身上”讲话发表60周年座谈会。新老留苏（俄）学子汇聚一堂，追忆当年毛主席的讲话带给他们的感动和鼓舞，展望新时代祖国强大带给留学生的机遇和信心，并号召海外留学生学成回国，报效祖国。

2017年12月30日，习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信，希望他们弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。

沧桑百年，留学事业与国家和民族的命运紧密相连，伴随中国实现了从封闭到开放、从落后到富强的伟大历史性跨越。2019年3月29日，欧美同学会隆重举行“纪念留法勤工俭学运动100周年座谈会”。

1919年3月到1920年12月，先后有17批共1700多人赴法勤工俭学。欧美同学会早期成员蔡元培、李石曾等人，都是留法勤工俭学运动的倡导者和推动者，他们像蜜蜂一样在法兰西土地上汲取养分，并积极把先进的思想和科学技术传回国内，他们中的很多人日后成为中国众多领域的开拓者和奠基人。

参会人员体会到，留法勤工俭学运动是中法关系的重要篇章，为中法之间播下了相互了解、互尊互鉴的友谊种子，成为拉近中法关系的一条特殊纽带。在中华民族强起来的伟大时代，广大留学人员应该承担新使命，做出新贡献。

拓展平台丰富载体

近年来，欧美同学会举办多期全国青年骨干会员培训班。培训班从参观欧美同学会会史展开始，深入进行理论学习。培训进一步加强了对青年骨干会员的思想政治引领，引领他们在学懂弄通做实上下功夫，将理论与实践相结合，着力提高青年骨干会员开展工作的能力水平。

欧美同学会留美分会青委会委员、哈佛中国学友会会长张梅说，培训让自己视野、眼界、领悟力都有了较大程度的提升，对自身从事的智库工作也有了明晰的认识，也为从事青委会的工作夯实了基础。山西医科大学的刘宇副教授说，通过专题学习，大家进一步统一了认识，决心以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，拼搏进取，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的贡献。

一代青年有一代青年的历史际遇。欧美同学会搭建学习交流平台，让青年会员和青年留学人员工作者彼此交流，互相促进。2020年12月18日，欧美同学会机关青年理论学习小组和欧美同学会青年委员会联合举办党的十九届五中全会精神青年专场学习研讨会。北京大学辅导员、留苏分会副秘书长卢森通分享了自己的体会：“作为一名新时代留学青年，站在‘两个一百年’奋斗目标的历史交汇点上，一定要以高度的政治责任感和使命感严格要求自己，为社会主义现代化建设贡献自己的力量。”

拓展平台，丰富载体，深化内涵，系列活动精彩纷呈：

——首次采用直播形式举办“讲述抗疫故事、坚定‘四个自信’”线上交流会，各级各类组织的2000余名会员和60万余网友同步参与。通过抗疫专家、一线医生与政治学专家亲身讲解鲜活的中国抗疫事例和国际比较，强化了留学人员对中国共产党伟大、中国特色社会主义制度优越的深刻认识。

——首次面向全球举办“同心战疫·同学你好——海归好医生与海外留学生在线对话”直播活动，设30个国内分会场和10个海外分会场，向世界各地中国留学生分享抗疫知识，全球80万网友在线观看。

——举办“海归企业家学习习近平总书记重要讲话、助力全面建成小康社会”座谈会，坚定海归企业家重振经济的信心决心，并为助力高质量发展建言献策。

广大留学人员表示，通过这一系列的活动，更加坚定了对中国共产党驾驭复杂局面、应对风险挑战的信心，加深了对中国特色社会主义制度优势的理解和认识。

春风化雨，润物无声。正是在一次次具体而微的学习、培训、认知中，以留学人员喜闻乐见的方式，与时俱进的平台载体，承载对新思想的学习内涵。正是在学习中，广大留学人员对我国的国情加深了理解，形成了共识。

站在历史交汇期，实现第一个百年奋斗目标，向第二个百年奋斗目标进军，让我们砥砺奋进！（辛闻、泽安）

文章来源：欧美同学会《留学生》杂志

(责编：张信凤、常红)