本报驻南非记者 吕 强

由联合国儿童基金会、难民署、教科文组织等多个国际机构及非政府组织共同发起的“教育不能等待”基金日前宣布，将向西非萨赫勒地区中部的尼日尔、马里和布基纳法索三国拨款3330万美元，为约30万儿童和青少年提供教育资助。该基金表示，今后3年将筹集1.17亿美元支持长期能力建设项目，包括向当地最困难的儿童和青少年群体提供优质教育等，目标是惠及近156万学龄儿童和青少年。

萨赫勒地区以半荒漠地貌为主，多个恐怖组织在此盘踞，当地民众饱受贫困、自然灾害和恐怖袭击困扰。英国前首相兼“教育不能等待”基金高级别指导小组主席戈登·布朗表示，萨赫勒地区中部国家的数百万儿童生活在武装冲突、饥饿、流离失所和贫困之中，气候变化和新冠肺炎疫情使他们的生活，特别是受教育状况雪上加霜，国际社会需提供包括资金援助在内的更多支持，通过联合行动改变这一现状。

数据显示，尼日尔2019年的初中和高中入学率仅为29%和10%，马里的失学率高达50%。在布基纳法索，有超过260万儿童和青少年失学，另有170万人面临辍学可能，仅有10%的学生能够升入初中。布基纳法索教育部长瓦罗指出，安全局势持续动荡导致该国2300多所学校关闭，超过100万人流离失所，疫情也让学校关闭了数月之久，“缺乏教育会让青少年丧失奋斗的梦想，走向暴力和仇恨，甚至会误入恐怖组织”。

2019年，“教育不能等待”基金已向萨赫勒地区中部三国紧急拨款3000万美元，超过25万儿童因此受益。此次资助的3330万美元将平分给三国，主要向局势动荡地区及难民收容社区的儿童提供援助，支持政府的教育紧急计划等。例如，在布基纳法索，援助款项将用于运用广播帮助偏远地区学生接受教育、增强难民社区学校的教学能力、修复受损建筑物、为学生提供教科书和学习用品等。针对当地女童和残疾儿童的受教育权更难保障的情况，该基金表示，将优先确保60%的受益人为女童，10%的受益人是残疾儿童。

（本报约翰内斯堡1月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 17 版）

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