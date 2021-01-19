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中国科兴新冠疫苗在巴西获紧急使用许可

2021年01月19日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报里约热内卢1月18日电  （记者张远南）巴西国家卫生监督局17日宣布，给予中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗克尔来福紧急使用许可。巴西首批新冠疫苗接种者当天接种中国疫苗。

　　巴西国家卫生监督局5名管理人员在当天的特别会议上一致投票通过了相关决议。除克尔来福外，当天获得紧急使用许可的还有牛津大学和英国阿斯利康制药公司合作研发的新冠疫苗。

　　巴西国家卫生监督局表示，巴西目前疫情形势严峻。科学研究数据表明，上述两种疫苗均符合紧急使用的质量和安全要求。

　　巴西首名新冠疫苗接种者莫妮卡·卡拉桑斯当天下午在圣保罗大学临床医院接种中国疫苗。卡拉桑斯是巴西埃米利奥·里巴斯传染病研究所重症监护室的一名护士，现年54岁，患有糖尿病，属于新冠肺炎高风险人群。她在接种后表示，对接种中国疫苗感到高兴。

　　巴西卫生部长爱德华多·帕祖洛17日宣布，巴西空军将从18日开始向各州分发疫苗。

　　巴西联邦政府本月初与圣保罗州布坦坦研究所签订协议，计划购买1亿剂由北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗克尔来福。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 17 版）
(责编：程宏毅)

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