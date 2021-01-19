本报驻泰国记者 赵益普

25岁的萨农原本是泰国曼谷一家餐厅的服务员，去年4月餐厅受疫情影响被迫关门，萨农失业了。“疫情期间可选的工作岗位很少，看到外卖平台Grab在招骑手，我就报名了。”经过线上注册认证和线下培训，萨农正式成为一名外卖骑手。“店家会付佣金，平台也发放补贴，只要努力接单，我每天能挣好几百泰铢（1美元约合30.1泰铢）”。在泰国，像萨农这样的外卖骑手至少有10万人。

成立于2012年的新加坡企业Grab是东南亚互联网领域的一家独角兽企业，最早主营网约车业务，后来逐渐扩展至食品外卖和数字支付领域，业务遍布印尼、泰国、马来西亚等国，有近1/8的东南亚民众使用Grab提供的互联网服务。

2020年，以Grab为代表的东南亚数字经济呈现逆势增长。谷歌、淡马锡和贝恩去年12月联合发布的《2020年东南亚数字经济报告》显示，2020年东南亚互联网交易总额超过1000亿美元，用户数量增加4000万，首次突破4亿。以Grab为例，该公司去年全年净收入同比增长约70%，过去一个月，Grab在泰国的月活跃用户和订单数量增加了两倍。在去年“双11”当天，东南亚电商企业来赞达在零点过后的100秒内，成交额就已突破1100万美元。此外，来赞达通过在线直播产生的销售额也有所增长。

报告还指出，2020年东南亚有12家独角兽企业，较2019年进一步增加。贝恩公司东南亚私募股权业务合伙人兼负责人坎纳尔西表示，这表明东南亚投资前景良好，数字经济发展仍有上升空间。

分析认为，东南亚地区人口约6.55亿，年轻群体庞大，4亿互联网用户中超过90%为移动互联网用户，这为地区数字经济的发展提供了良好土壤。泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西对本报记者表示，东南亚数字经济发展潜力巨大，2021年东南亚数字经济将继续保持强劲发展势头。“独角兽企业应该把握当前的良好机遇，继续扩大数字经济规模。”

（本报曼谷1月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 17 版）

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