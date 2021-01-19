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美国消费电子展聚焦前沿技术创新

本报驻美国记者  张梦旭
2021年01月19日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　呆萌可爱的家务机器人、带有感应装置的智能马桶、能够垂直起降的飞行汽车……在日前落幕的2021年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）上，全球约1900家参展企业在线展出了各自的最新科技产品。

　　作为世界最大的消费技术产业盛会之一，CES一直是科技领域的开年重头戏。今年受新冠肺炎疫情影响，主办方首次将展厅挪至线上，打破边界、增强互动、随时回看等成为本次网络展会的特色。

　　主办方在官网上打造了多媒体“数字展厅”，以17种语言介绍展会情况，用户可以在线观看各领域的创新技术和产品，和其他与会者互动、安排会议等。注册会员可以在展会结束后30天内回看主题演讲、线上会议等内容。展会还为用户“私人定制”，根据用户标签提供个性化的首页推荐。

　　今年参展企业的诸多创新技术和解决方案令人耳目一新。除5G、人工智能、汽车技术等传统热点领域，数字医疗、机器人、智慧家居、远程办公等成为关注新焦点。

　　在疫情防控背景下，数字医疗备受瞩目。美国消费技术协会称，许多企业正在尝试创建新的数字化工具，帮助用户自主监测健康状况，“改善医疗保健服务，挽救更多生命的同时，降低成本”。来自飞利浦、微软等公司以及世界卫生组织、美国食品和药物管理局等机构的专家开展线上讨论，探讨如何利用科技帮助对抗未来的大流行病。国际商用机器公司（IBM）开发出一种人工智能模型，能够预测阿尔茨海默病患者可能面临的风险。“远程医疗与数字健康产品在消费电子展上的‘地盘’正在扩大”，CES主办方、美国消费技术协会负责营销和传播的副总裁福斯特说。

　　新技术让人们对未来生活有了新期待。美国卫浴品牌科勒展示了一款带有近距离传感器的智能马桶。当人走近时，它会自动打开马桶盖；使用完毕后，它会自动冲水并关上马桶盖。韩国三星电子公司带来了一款模样可爱的家务机器人，可以通过摄像头识别物体形态或位置，能够完成自动抓取、移动等动作，自主进行洗碗、整理碗柜、整理衣物、插花及倒酒等工作。

　　联想、TCL、海信等中国企业也参加了此次展会。海信推出了从75英寸到100英寸不等的全品类激光电视，其亮度、色域、沉浸式体验等都有显著提升。海信激光显示股份有限公司首席科学家刘显荣在发布会上介绍说，海信的激光电视产品采用了全新的RGB三基色激光光源结构，性能更出色。

　　美国消费技术协会负责市场研究的副总裁凯尼格说：“经济最困难的时候往往是科技创新动力最强劲的时候。期待CES上的创新技术、创新产品给世界带来更多惊喜与希望。”

　　（本报华盛顿1月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 17 版）
(责编：程宏毅)

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