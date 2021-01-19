本报记者 敬 宜 刘军国 刘玲玲 周 輖

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税费减免、工资补贴、金融救助、数字化转型、建立长效机制……疫情防控期间，多国持续出台救助措施为中小企业纾困解难，并推动中小企业数字化转型，提高自主创新能力，促进中小企业可持续增长。

中小企业是经济发展和就业的重要贡献者。世界银行指出，中小企业贡献了全球90%的商业活动，创造了一半以上的就业岗位。面对疫情给中小企业带来的巨大挑战，多国综合施策，相继出台紧急救助措施，支持中小企业渡过难关，同时加大保护知识产权力度，关注中小企业长远发展。

政府纾困措施持续出台

疫情冲击下，中小企业资金链面临较大压力。多国出台企业振兴计划，通过税费减免、政府补贴、金融救助等措施降低中小企业损失。

日本经济产业省向受疫情影响销售额同比下降50%以上的个体户（含自由职业者）发放上限100万日元（约合9600美元），向中小企业等发放上限200万日元的“持续化补贴”。通过“经济增长战略行动计划”，日本政府促进中小企业合并、扩大经营规模、提升生产效率，并计划对出让中小企业的企业主提供税收优惠，对扩大规模的企业提供财政补助和金融支持。

自2020年11月起，法国提高了“团结基金”发放的范围及额度，因行政措施关闭的企业和个体户可得到每月最高1万欧元的补贴。欧洲投资银行集团和法国巴黎银行推出了新的证券化业务，在未来两年内为法国中小企业发放5.15亿欧元的新贷款。法国中小企业还可申请推迟缴纳社会保险及所得税，延期支付水电费等。

针对中小企业融资难问题，沙特央行推出规模为500亿里亚尔（约合130亿美元）的一揽子援助计划，其中包括延期付款、优惠融资和免除贷款担保方案费用等。韩国政府为旅游行业的中小企业提供总额500亿韩元（约合4570万美元）、利率为1%的无担保贷款。

为缓解中小企业压力，一些国家扩大了公共采购。法国加快了建筑、化工等部门采购的审批程序。丹麦和以色列为采购的货物提供预付款。泰国要求政府年采购额的30%或以上需来自中小企业。

法国波尔多大学管理学教授奥利维耶·巴博表示，各国政府采取纾困措施，支持陷入困境的中小企业并帮助他们恢复投资和生产，这对稳定就业市场、促进经济复苏具有十分重要的意义。

数字化转型增强发展韧性

在荷兰代尔夫特，一家名为RoboHouse的智能工业实验室帮助中小企业了解机器人的最新应用，并以最低风险接入数字技术；在格罗宁根，一家专门研究传感器技术的智能工厂，可为中小企业提供能跟踪空气湿度、温度等各类数据的传感器……目前，荷兰已有5家人工智能应用实验室，针对中小企业需求提供人工智能技术支持。

疫情防控期间，数字技术迅速发展，数字化工作和生活方式日趋流行。微软对中小企业主的一项调查显示，多数受访者认为数字化有利于优化流程、升级产品、促进国际化等。多国政府积极鼓励中小企业生产和经营的数字化转型，拓展新市场，增强中小企业发展韧性。

由数字行业公司组成的“奥地利数字团队”项目，为奥地利中小企业提供至少3个月的免费数字服务，帮助其进行远程办公。意大利技术创新与数字化部发起“数字团结”倡议，企业在网站注册后，可以免费访问大型私营企业提供的远程工作、视频会议等数字服务。

面对法国中小企业数字化程度较低的问题，法国政府投入3.85亿欧元支持中小企业数字化转型，并对数字化解决方案进行招标，帮助中小企业扩展电商业务。法国中小型企业联合会还与社交平台合作增加线上销售渠道。

针对中小企业普遍存在的数字技能不足问题，东盟中小企业学院为中小企业提供免费数字技能培训，以提高其获得金融产品、信息服务、商业投入、技术和创新、拓展区域及全球市场的机会。拉脱维亚和波兰政府支持初创企业和中小企业举行编程交流活动，以帮助找到应对危机的创新解决方案。

经合组织指出，提升中小企业数字化水平，将有利于应对紧迫的短期经济挑战，同时也将提高中小企业发展韧性，使它们提高竞争力和应对新挑战的能力。法国《世界报》文章指出，中小企业如果能加速使用数字技术、调整商业模式，将在增加就业、经济复苏过程中发挥关键作用。

鼓励广泛参与创新经济

为支持技术和商业模式创新，多国积极拓宽融资机制和渠道，加大对中小企业和初创企业的资金支持，同时加大保护知识产权力度，建立支持中小企业发展的长效机制，促进科技成果转化，激发创新活力。

近日，欧盟委员会宣布将通过新的欧洲创新委员会基金进行首次直接股权投资。该基金将向42家创新型初创企业和中小企业投资约1.78亿欧元，以支持医疗保健、循环经济、先进制造业等领域的突破性创新。该基金旨在填补初创企业在技术商业化阶段面临的关键融资缺口。

为帮助中小企业保护知识产权，欧盟知识产权局还启动了总额为2000万欧元的中小企业创意助力基金，将为欧洲中小企业制定知识产权战略、申请商标等提供资金支持。

以色列则通过以色列创新管理局推出了一项6.5亿新谢克尔（约合2亿美元）的科技行业刺激计划，其中5000万新谢克尔用于支持抗击疫情的科技创新。意大利近期投入1000万欧元，鼓励初创企业使用企业孵化器和加速器。奥地利地方政府通过400万欧元的一揽子计划，方案包括由区域创业咨询和支持委员会为企业提供特别咨询服务，以及延期偿还创业贷款等。

英国华威大学商学院企业研究中心主任斯蒂芬·罗珀指出，有证据表明，中小企业显著受益于研发和创新投资，能够维持创新活动的企业将在疫情后复苏中获得明显优势。

美国布鲁金斯学会全球经济与发展项目客座研究员齐亚·库雷希建议，应在中小企业和更广泛的人群中传播新技术、提供生产机会，恢复研发公共投资，将更多资源用于小微企业和初创企业的早期激励。推动企业广泛参与创新经济，建立与新技术相适应的劳动力群体，将带来更强劲、更包容的经济增长。

（本报北京、东京、巴黎、开罗1月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 17 版）

(责编：程宏毅)